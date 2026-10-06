Kempes, Maradona y Messi: los tres nombres que cuentan la historia de la Argentina campeona del mundo

Kempes encabezó al equipo campeón en 1978, con seis goles y el Balón de Oro; Maradona lideró el título de 1986 en la Ciudad de México; Messi le dio a su país en Qatar 2022 su tercera estrella

Gran legado de Kempes, Diego y Messi con el selectivo

Lionel Messi vivirá este 6 de octubre su último partido con la Selección de Argentina, una despedida que también representa el cierre de una etapa dentro de la historia mundialista de la Albiceleste. El Estadio Monumental recibirá al capitán argentino frente a Benín, en una noche en la que el fútbol argentino volverá la mirada hacia el jugador que encabezó a la selección en los últimos años, hasta la obtención de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La salida de Messi permite observar la historia de Argentina en los Mundiales a través de tres nombres que quedaron ligados a sus tres títulos. Mario Alberto Kempes representa la primera Copa del Mundo, conquistada en 1978; Diego Armando Maradona encabezó al equipo que ganó en México 1986; y Messi completó el recorrido con el campeonato obtenido en Qatar 2022. Tres generaciones, tres torneos y tres futbolistas que ocuparon un lugar central en cada conquista.

Kempes fue el primer gran protagonista de una selección argentina campeona. En el Mundial de Argentina 1978, el delantero se convirtió en la referencia del equipo dirigido por César Luis Menotti después de una primera fase en la que no consiguió marcar. Su aparición en la segunda ronda cambió el rumbo de su torneo: marcó dos veces ante Polonia, volvió a anotar contra Perú y llegó a la final ante Países Bajos como una de las piezas principales de la Albiceleste.

En la final disputada en el Estadio Monumental, Kempes volvió a aparecer con dos goles para la victoria argentina por 3-1 sobre Países Bajos, resultado que significó el primer campeonato mundial para la selección. Terminó aquella Copa del Mundo como máximo goleador con seis tantos y recibió el Balón de Oro como mejor futbolista del torneo. Su figura quedó asociada al momento en que Argentina levantó por primera vez el trofeo.

Mario Alberto Kempes, campeón con Argentina | ANGELA WEISS / AFP

Cuatro años después, Kempes regresó al Mundial de España 1982 como campeón vigente y compartió plantel con un joven Diego Maradona. Argentina no consiguió repetir el campeonato, pero aquel torneo representó el inicio de la presencia mundialista de Maradona, quien llegaba con 21 años y comenzaba a ocupar el espacio que posteriormente convertiría en suyo dentro de la historia del fútbol argentino.

México 1986 fue el torneo en el que Maradona llevó esa transición hasta convertirse en el protagonista de una nueva Copa del Mundo para Argentina. Como capitán, disputó los siete partidos, marcó cinco goles y entregó cinco asistencias. Su participación directa en diez anotaciones refleja el peso que tuvo durante un campeonato en el que Argentina volvió a disputar la final y terminó levantando su segundo título mundial.

El partido contra Inglaterra quedó como uno de los capítulos centrales de aquella campaña. Maradona marcó dos goles en el Estadio Azteca: el primero pasó a la historia como la Mano de Dios y el segundo como el Gol del Siglo, después de recorrer más de 60 metros y superar a cinco futbolistas ingleses antes de vencer al arquero Peter Shilton. En semifinales volvió a marcar dos veces contra Bélgica y, en la final ante Alemania Federal, asistió a Jorge Burruchaga para el gol que definió el campeonato.

Messi, dejando una estampa inolvidable en 1986 | AFP

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Maradona volvió a llevar a Argentina a una final en Italia 1990 y disputó después el Mundial de Estados Unidos 1994, su última participación en el torneo. En cuatro Copas del Mundo acumuló 21 partidos y ocho goles. Su lugar dentro de la historia argentina quedó marcado por el campeonato de 1986 y por una actuación individual que convirtió aquel torneo en uno de los principales referentes de su carrera.

Después de Maradona llegó la etapa de Lionel Messi, quien disputó seis Mundiales entre 2006 y 2026. En ese periodo logró llegar a las 21 anotaciones conseguidas, quedándose con el récord histórico, y colocándose como uno de los principales productores ofensivos en la historia de la Copa del Mundo.

Brasil 2014 fue otro punto central en la trayectoria mundialista de Messi. Argentina alcanzó la final y el delantero fue el eje ofensivo durante el torneo: marcó cuatro goles en la fase de grupos, asistió contra Suiza en los octavos de final y recibió cuatro premios al Jugador del Partido. Aunque la Albiceleste perdió la final ante Alemania, Messi recibió el Balón de Oro del Mundial.

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Messi, cumpliendo el sueño de miles de millones de argentinos | Imago7

Qatar 2022 terminó por completar el recorrido de Messi con Argentina. El capitán participó directamente en diez goles durante el torneo, marcó en todas las rondas eliminatorias y también anotó en la final contra Francia. Terminó con siete goles y tres asistencias, además de recibir nuevamente el Balón de Oro del Mundial. El título significó la tercera Copa del Mundo para Argentina y cerró la trilogía de figuras iniciada con Kempes y continuada por Maradona.

Ahora, con la despedida de Messi, Argentina cierra el ciclo del último integrante de esa trilogía. Sus carreras pertenecen a épocas distintas, pero los tres quedaron unidos por el mismo punto de referencia: ser los futbolistas que encabezaron a la Albiceleste en cada una de sus tres conquistas mundialistas. La noche del 6 de octubre, cuando Messi vuelva a vestir la camiseta argentina por última vez, también terminará una etapa que comenzó hace casi cinco décadas con el número 10 de Kempes.