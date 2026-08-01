Inter derrota al Manchester City en penales en el debut de Enzo Maresca

El City empató 1-1 con el Inter en Hong Kong, dominó gran parte del segundo tiempo, pero cayó 3-1 en la tanda de penales

Los Cityzens y los Nerazzurri se vieron las caras en Hong Kong | Reuters

El Manchester City comenzó una nueva etapa bajo el mando de Enzo Maresca con una derrota en penales ante el Inter de Milán, luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos del amistoso de pretemporada disputado en el Kai Tak Stadium de Hong Kong. El conjunto inglés mostró momentos de buen funcionamiento, especialmente en el complemento, pero no logró transformar su dominio en goles y terminó cediendo el partido desde los once pasos.

El City golpeó primero, pero Inter respondió de inmediato

Los ingleses arrancaron con intensidad y encontraron la ventaja al minuto 14. Antoine Semenyo desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso para que Divin Mubama apareciera dentro del área y empujara el balón al fondo de la red.

El equipo dirigido por Cristian Chivu reaccionó rápidamente. Apenas unos minutos después, Benjamin Pavard aprovechó una acción iniciada por Federico Dimarco para definir dentro del área y establecer el 1-1, marcador con el que ambos equipos se marcharon al descanso tras un primer tiempo equilibrado y con oportunidades para ambos lados.

Maresca movió el banquillo y el City tomó el control

Ambos entrenadores realizaron numerosas modificaciones durante el segundo tiempo. Los cambios favorecieron especialmente al Manchester City, que ganó protagonismo con la posesión y comenzó a instalarse cerca del área italiana.

Ryan McAidoo fue uno de los jugadores más destacados del complemento. El joven atacante generó varias ocasiones por la banda, estrelló un disparo en el poste y se convirtió en el futbolista más peligroso del conjunto inglés. También Vitor Reis estuvo cerca del gol con un remate al travesaño, mientras que Savinho, Rico Lewis y Nico González participaron en varias aproximaciones que no lograron romper el empate.

Inter resistió y sentenció desde el punto penal

Con el empate intacto tras los 90 minutos, el encuentro se definió mediante una tanda de penales. El Manchester City comenzó con fallos de Rayan Aït-Nouri y Abdukodir Khusanov, mientras que Nico González también erró su cobro.

Claudio Echeverri fue el único jugador del conjunto inglés que logró convertir, con un cobro al centro del arco. Del otro lado, Piotr Zielinski, Mattia Mosconi y Matteo Lavelli fueron efectivos para darle al Inter la victoria por 3-1 en la definición y quedarse con el triunfo en el primer compromiso de preparación de ambos clubes.

Primer examen para la era Maresca

Más allá del resultado, el amistoso dejó varias conclusiones para el nuevo cuerpo técnico del Manchester City. El equipo mostró una presión alta por momentos, generó suficientes oportunidades para ganar el encuentro y dejó buenas sensaciones con varios futbolistas jóvenes, aunque también evidenció la falta de contundencia que terminó marcando la diferencia.

Para Maresca fue apenas el primer paso de un proyecto que inicia tras el cierre del exitoso ciclo de Pep Guardiola. La pretemporada continuará con nuevos amistosos en Asia antes del inicio oficial de la campaña, donde el técnico italiano buscará consolidar su idea de juego y comenzar a construir una identidad propia.

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