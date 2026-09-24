El Bebote cambia los goles por poses virales: Santi Gimenez también sabe farmear aura

El atacante del Porto compartió una dinámica especial antes de reportar con la Selección Mexicana

Santiago Gimenez vivió un momento diferente previo a incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, luego de participar en una dinámica del Porto que se volvió viral en redes sociales.

El delantero mexicano apareció en un reto del conjunto portugués llamado “farmear aura”, una tendencia de internet en la que los participantes recrean poses y momentos que buscan transmitir confianza o personalidad. El atacante compartió la actividad junto a otros elementos del plantel de los Dragones.

En la dinámica, Gimenez compartió escena con André Silva, delantero portugués que actualmente es una de sus principales competencias por un lugar en el ataque del Porto. Ambos jugadores protagonizaron la actividad fuera de la cancha, mientras continúan su lucha por ganarse minutos dentro del equipo.

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El atacante mexicano llega a la concentración del Tricolor después de una etapa de adaptación con el conjunto portugués. Hasta ahora, Santi registra tres partidos y un gol con Porto, aunque todavía no consigue convertirse en titular bajo las órdenes del entrenador Francesco Farioli.

Gimenez no inició el partido más reciente ante Benfica, en el que Porto consiguió una victoria por 3-1 en el Clásico portugués. El mexicano ingresó en un plantel donde busca consolidarse tras su llegada y competir por un puesto en la alineación titular.

La convocatoria del delantero al combinado nacional generó cierta inconformidad en el cuerpo técnico del Porto. Farioli señaló previamente que prefería que Gimenez permaneciera con el club para continuar con su proceso de adaptación e integración al sistema del equipo.

A pesar de ello, el atacante ya reportó con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para iniciar los trabajos bajo el mando de Rafael Márquez. El Tricolor viajará posteriormente a Baltimore para enfrentar a Colombia, en el primer partido del nuevo ciclo del estratega mexicano.

Ante la ausencia de Raúl Jiménez por lesión, Gimenez tendrá una competencia importante por el puesto de delantero titular en esta Fecha FIFA. El jugador del Porto disputará ese lugar con Armando ‘Hormiga’ González, quien también busca ganarse un espacio en el ataque de la Selección Mexicana.

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