Horacio Llamas busca despertar la pasión por el básquetbol en México al liderar clase masiva

El exNBA será embajador de la Clase Nacional de Básquetbol, una iniciativa que reunirá a miles de personas en 600 sedes del país

El básquetbol mexicano tendrá una jornada especial el próximo domingo 27 de septiembre con la realización de la Clase Nacional “Ponte Pila, Rebota y Encesta”, una activación que reunirá a niñas, niños, jóvenes y población en general en las 32 entidades del país. Uno de los protagonistas del evento será Horacio Llamas, primer jugador mexicano en disputar un partido en la NBA, quien participará como embajador desde Guadalajara y compartirá su experiencia con los asistentes.

Para el exbasquetbolista, la importancia de esta iniciativa está en acercar el deporte a todos los sectores de la población, especialmente a las comunidades donde el básquetbol forma parte de la vida cotidiana.

“Nos importa mucho también, aparte de lo que se sumaron, las ligas profesionales, el equipo Capitanes también, todos esos niños y niñas que viven en comunidades, que viven en barrios, los indígenas, todos ellos que juegan un montón de básquetbol, que a veces no los vemos”, explicó Llamas.

El exjugador destacó que durante sus visitas a distintas comunidades ha podido comprobar la presencia del deporte en diferentes regiones del país.

“A nosotros, que nos ha tocado ir a todas esas comunidades indígenas, vemos que se practica mucho el básquetbol, y van a estar haciéndolo, estoy seguro, y al mismo tiempo. El domingo en la mañana todos vamos a estar jugando basquetbol”, agregó.

La activación “Ponte Pila, Rebota y Encesta” será la cuarta Clase Nacional impulsada por el deporte mexicano y la CONADE, después de las jornadas dedicadas a defensa personal, béisbol y boxeo. El evento contará con 600 sedes en la Ciudad de México y las entidades del país, gracias al trabajo conjunto con los órganos de Cultura Física y Deporte, la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (ADEMEBA), la Liga Mexicana de Básquetbol (CIBACOPA), la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y equipos profesionales.

MÁS DEPORTE: Miami Heat apuesta por Pelle Larsson y le da extensión millonaria

La Clase Nacional iniciará el domingo 27 de septiembre a las 8:00 horas y se desarrollará de manera simultánea en unidades deportivas, plazas públicas, centros escolares, parques, gimnasios y distintos espacios comunitarios.

Con Horacio Llamas como uno de sus embajadores, la iniciativa busca que el básquetbol llegue a más personas y que nuevas generaciones encuentren en este deporte una vía de convivencia, actividad física y desarrollo.

Horacio Llamas destaca el momento de la Selección Mexicana de básquetbol

Además de su participación en la Clase Nacional, Horacio Llamas habló sobre el presente de la Selección Mexicana de básquetbol y las posibilidades del equipo rumbo al Campeonato Mundial y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El histórico jugador mexicano recordó lo que representaba para una generación de basquetbolistas tener la oportunidad de competir en los máximos escenarios internacionales. “Estoy muy contento, porque cuando yo era jugador, soñábamos, dormíamos, comíamos, siempre que veníamos a las concentraciones para poder estar en esa posición de representar a nuestro país en un mundial o en una olimpiada”, señaló.

Llamas destacó que los resultados recientes del combinado nacional han generado ilusión entre los aficionados. “Ellos están cada vez más cerca. Ahorita, cada vez que juegan, nos dan esa alegría. Las últimas dos victorias nos acercan más todavía”, comentó.

También resaltó el crecimiento del básquetbol femenil mexicano después de la participación de la selección en Guadalajara. “Las mujeres compitieron en la Arena de Astros en Guadalajara, y nos dieron una alegría tremenda. Todos los que estuvimos ahí en los partidos nos ilusionamos muchísimo”, añadió.

Te puede interesar