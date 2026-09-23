Partidos de hoy 23 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este miércoles

Continúan las acciones de la jornada 1 de la Champions League Femenil, además de que conoceremos a las finalistas del Mundial sub 20 femenil

El fútbol femenil se roba los reflectores este día

El miércoles 23 de septiembre tendrá una agenda con futbol femenino internacional y actividad de clubes en América, con partidos correspondientes a la UEFA Women’s Champions League, las semifinales de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 y encuentros de ligas nacionales como Colombia y la MLS.

La segunda edición de la Champions League Femenina de la UEFA bajo el formato de fase liga continuará con cuatro partidos de la primera jornada. Los 18 clubes participantes disputarán seis fechas y buscarán terminar dentro de los primeros puestos para avanzar directamente a los cuartos de final o acceder a los playoffs de la fase eliminatoria.

El duelo que concentra mayor atención será el Barcelona Femení vs Paris FC Femení, programado para las 13:00 horas. El conjunto azulgrana iniciará la defensa del título europeo ante un rival al que derrotó la temporada pasada por 2-0. Las campeonas llegan con cambios en su plantilla, entre ellos la incorporación de la brasileña Kerolin, mientras que el Paris FC contará con futbolistas como Evelyne Viens, quien destacó en la edición anterior con Roma.

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Dentro de la misma jornada europea también aparecen Servette Chênois vs OL Lyonnes y Chelsea Femenil vs Austria Wien Frauen, ambos a las 10:45 horas. El conjunto francés contará con la participación de Jule Brand, una de las jugadoras a seguir después de su actuación en la campaña anterior, mientras que Austria Wien tendrá a Modesta Uka como una de sus principales referencias tras marcar seis goles en la fase de clasificación.

En la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 se disputarán las semifinales con dos encuentros. A las 07:00 horas, Italia enfrentará a España, una selección que llegó a esta instancia por tercera ocasión en las últimas cuatro ediciones y que suma 19 goles anotados y solo uno recibido durante el torneo. La ‘Rojita’ cuenta además con Pau Comendador, máxima goleadora del certamen con cinco tantos.

La otra semifinal será entre Corea del Norte y Colombia a las 10:30 horas. Las actuales campeonas llegan con cinco partidos disputados sin recibir gol y con 13 anotaciones en el torneo, mientras que el conjunto colombiano busca continuar con su recorrido después de superar a México en la fase de eliminación y posteriormente avanzar ante Nigeria. Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos, con triunfo asiático por 3-0.

En Colombia, la Primera A tendrá como protagonista al líder América de Cali, que recibirá a Águilas Doradas a las 18:30 horas en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El cuadro escarlata buscará mantener su posición en la clasificación ante un rival que llega con el objetivo de sumar unidades fuera de casa.

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La actividad también tendrá presencia de la MLS, donde Seattle Sounders enfrentará a Real Salt Lake a las 19:30 horas en el Lumen Field. El conjunto local buscará aprovechar su condición de anfitrión en un partido que forma parte de la recta final de la temporada regular. La jornada del miércoles reunirá así compromisos con clubes que buscan avanzar en torneos internacionales y equipos que continúan en la pelea dentro de sus respectivas ligas.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 23 de septiembre

UEFA Women’s Champions League

Servette Chênois vs OL Lyonnes | 10:45 horas | TVC Deportes

OH Leuven vs AS Roma Femenil | 10:45 horas | TVC Deportes 2

FC Barcelona Femení vs Paris FC Femení | 13:00 horas | TVC Deportes

Chelsea Femenil vs Austria Wien Frauen | 13:00 horas | TVC Deportes 2

Mundial Femenino Sub-20 FIFA

Italia vs España | 07:00 horas | TUDN y ViX Gratis

Corea del Norte vs Colombia | 10:30 horas | TUDN y ViX Gratis

Colombia – Primera A

América de Cali vs Águilas Doradas | 18:30 horas | Sin transmisión en México

El Salvador – Primera División

Alianza vs Fuerte San Francisco | 19:00 horas | Sin transmisión en México

Firpo vs Cacahuatique | 19:00 horas | Sin transmisión en México

Guatemala – Liga Nacional

Xelajú vs Antigua | 20:00 horas | Sin transmisión en México

Concacaf Nations League

Turcas y Caicos vs Montserrat | 13:00 horas | Concacaf App y Concacaf Youtube

Bahamas vs San Martín | 14:00 horas | Concacaf App y Concacaf Youtube

Aruba vs Antigua y Barbuda | 17:00 horas | Concacaf App y Concacaf Youtube

MLS

Seattle Sounders vs Real Salt Lake | 19:30 horas | Apple TV

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