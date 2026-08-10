¡Con polémica! El gol que le diO la ventaja a México ante Estados Unidos en la final del premundial

Antes del primer tiempo el selectivo de los Estados Unidos se quedó sin un jugador tras la expulsión de Applewhite por la barrida sobre Camberos

El contacto, presuntamente ya pasada la línea de gol | ClaroSports/Alejandra Suárez

La primera parte de la final del Premundial sub 20 de la Concacaf estuvo protagonizado por la polémica. La selección mexicana se hizo de la ventaja en el marcador por un gol dudoso, además de que se quedó con un elemento extra, tras la expulsión de un jugador de los Estados Unidos.

Corría el minuto 27, cuando un centro al área tras un tiro libre de Hugo Camberos terminó siendo recentrado por Carlos Hernández, y al final fue rematado por Cristóbal Alfaro hacia la portería rival.

El balón, sin embargo, fue rechazado por el defensor Colin Guske, y posteriormente despejado por Javaun Mussenden. Los jugadores mexicanos reclamaron al árbitro Adonis Carrasco, que el balón había rebasado la línea de gol, y otros más mencionaron que el defensor estadounidense la había rechazado con la mano. Al final de la revisión, el silbante dio como válida la jugada y el gol subió al marcador.

Minutos más tarde, en una jugada a contragolpe, con el balón conducido por el mismo Camberos, finalizó tras una barrida de Chris Applewhite en tres cuartos de cancha. De inmediato el jugador de las Chivas terminó en el suelo y el silbante mostró la tarjeta amarilla al elemento estadounidense.

Sin embargo, tras un llamado del VAR, el silbante revisó la acción e indicó que el contacto había sido mayor, por lo que le retiró la tarjeta amarilla y le mostró la tarjeta roja.

¡ESTADOS UNIDOS SE QUEDA CON UNO MENOS! ❌



El VAR expulsa a Chris Applewhite😱



¿Merecía la tarjeta roja? 😰



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De esta manera, el conjunto de las ‘Barras y las Estrellas’ disputará condicionado el segundo tiempo y con la necesidad de empatar el marcador.

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