México conquista el Premundial tras vencer a Estados Unidos y llega a 15 títulos sub 20 de la Concacaf

El Tri tomó ventaja antes del descanso y controló el complemento después de la expulsión estadounidense en el Estadio Azteca

México volvió a imponer condiciones en la categoría juvenil y conquistó el Premundial sub 20 de la Concacaf después de vencer 2-0 a Estados Unidos este domingo en el Estadio Azteca. Con un doblete de Cristóbal Alfaro, la selección dirigida por Álex Diego revalidó la corona, consiguió el bicampeonato y amplió su récord histórico a 15 títulos sub 20 de la Concacaf, más que cualquier otra selección en la competencia.

El Tri tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró en Hugo Camberos una de sus principales vías para acercarse al arco estadounidense. El atacante probó desde fuera del área al minuto 3 y volvió a generar peligro al 7, cuando obligó al portero Kayne Rizvanovich a intervenir para conservar el empate.

Estados Unidos intentó responder mediante Din Klapija, quien encontró algunos espacios para conducir hacia campo mexicano. Al minuto 15 consiguió sacar un disparo que fue bloqueado por la defensa. México mantuvo el orden ante esos intentos y continuó buscando opciones con remates de media distancia y servicios hacia el área.

El marcador se abrió al minuto 28 después de una acción a balón parado. Carlos Hernández prolongó de cabeza un servicio dentro del área, Rizvanovich no consiguió cortar la trayectoria y Cristóbal Alfaro apareció para conectar otro cabezazo que cruzó por centímetros la línea de gol antes del despeje estadounidense.

La acción fue revisada antes de que el tanto quedara confirmado. Al minuto 29, el árbitro determinó que el balón había ingresado completamente y México tomó la ventaja 1-0. Con el marcador a favor, el conjunto de Álex Diego mantuvo su estructura y encontró otra oportunidad al 40 mediante un zurdazo de Samir Inda que pasó cerca del poste.

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El árbitro dice que pasó la línea y es gol de México ⚽ 👀



El Tri sub-20 ya le gana a Estados Unidos con gol de Cristobal Alfaro 🇲🇽



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El siguiente episodio determinante ocurrió en los últimos minutos del primer tiempo. Chris Applewhite cortó con falta una transición de Hugo Camberos y recibió inicialmente tarjeta amarilla. Después de acudir al monitor, el árbitro modificó su decisión y expulsó al defensor estadounidense al minuto 45, dejando al equipo de Gonzalo Segares con 10 jugadores.

Estados Unidos tuvo que modificar inmediatamente su formación. Xanti Oyharçabal salió para permitir el ingreso de Brandon Dayes y recomponer la defensa. México llegó al descanso con ventaja de un gol y comenzó la segunda mitad con superioridad numérica, situación que condicionó el desarrollo del resto de la final.

El Tri administró el balón durante el inicio del complemento y obligó a Estados Unidos a permanecer más cerca de su propio campo. Samir Inda, Carlos Hernández y Diego Ramírez tuvieron oportunidades para ampliar el marcador. Álex Diego también refrescó su ataque al minuto 60 con Valenzuela y Luis Gamboa en lugar de Ramírez y Camberos.

Pese a jugar con uno menos, Estados Unidos buscó el empate mediante disparos desde fuera del área y transiciones. Din Klapija probó al minuto 59 y Ruben Ramos intentó generar peligro poco después, pero la defensa mexicana respondió. Juan Echilvestre apareció al minuto 58 para cortar una llegada antes de que el conjunto estadounidense pudiera ingresar con ventaja al área.

México encontró el segundo gol al minuto 69. Después de un tiro de esquina, Rizvanovich no pudo controlar el balón y lo dejó suelto dentro del área; Alfaro aprovechó el error y remató para marcar el 2-0, completar su doblete y aumentar la diferencia en el marcador.

¡MÉXICO ACARICIA EL TÍTULO! 🇲🇽 🔥



Error grosero del portero de Estados Unidos y Cristobal Alfaro hace doblete ⚽



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Con dos goles de ventaja, el equipo mexicano continuó atacando. Valenzuela tuvo un cabezazo desviado y posteriormente sacó un remate que golpeó la parte externa de la red. Samir Inda también probó desde fuera del área, mientras Luis Gamboa generó una falta muy cerca del área que terminó con tarjeta amarilla para Alexander Shaw.

Álex Diego utilizó los últimos minutos para realizar más modificaciones. Luis Gómez, Edwin Soto y Diego Covarrubias ingresaron para administrar el cierre. México mantuvo a Estados Unidos lejos de su portería y todavía generó una secuencia ofensiva al minuto 86 que terminó con un disparo bloqueado de Soto y un tiro de esquina.

Estados Unidos encontró una de sus últimas opciones al 87 con un contragolpe conducido por Jaidyn Contreras, pero Edwin Soto realizó una barrida dentro de la acción defensiva y evitó que el atacante pudiera finalizar la jugada. El conjunto estadounidense no consiguió modificar el marcador durante los minutos restantes.

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