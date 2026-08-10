La generación mexicana apunta a nuevos retos después de conquistar el campeonato sub 20

Los jugadores mexicanos celebraron el campeonato de Concacaf, la clasificación olímpica y el trabajo realizado durante las giras previas al torneo

México cerró su participación con el campeonato y con los objetivos que el grupo se había planteado desde el inicio del proceso. Después de vencer 2-0 a Estados Unidos en la final, los jugadores de la selección mexicana sub 20 destacaron la preparación acumulada, la clasificación a los Juegos Olímpicos y la conquista del trofeo, aunque dejaron claro que el resultado no representa el punto final para esta generación.

Carlos Hernández puso el foco en todo lo que ocurrió antes de llegar al partido definitivo. El futbolista recordó las giras y el trabajo realizado durante la preparación, un recorrido que permitió al equipo medirse ante distintos rivales antes de afrontar los compromisos oficiales: “Entusiasmado por todo lo que hemos logrado, por el torneo que tuvimos, por todo lo que hemos luchado dentro y antes del torneo, por todas las giras que tuvimos que pasar para lograr lo que estamos haciendo”, expresó.

El mensaje de Hernández coincidió con la postura de Henrique Simeone, quien habló directamente de las metas que la selección consiguió durante el torneo. México no solamente terminó con el trofeo, sino que también aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos, uno de los objetivos centrales trazados por el cuerpo técnico y los futbolistas durante el proceso.

“Todos nosotros muy contentos. Cumplimos todos nuestros objetivos, la clasificación a los Juegos Olímpicos y ahora el trofeo. Estamos muy contentos por eso y vamos por más siempre”, señaló Simeone. Su declaración también dejó abierta la siguiente etapa para una generación que, después de completar sus primeras metas internacionales, tendrá que continuar su desarrollo tanto con selección como en sus respectivos clubes.

Diego Ramírez, por su parte, se concentró en el escenario y en el rival que México encontró en la final. El partido por el campeonato se disputó contra Estados Unidos en el Estadio Azteca, una combinación que el jugador describió como una experiencia difícil de separar del resultado obtenido: “Un sueño. Es algo mágico en el Estadio Azteca con la gente, contra Estados Unidos en la final. Impresionante”, declaró.

Las palabras de los tres jugadores reflejaron uno de los puntos recurrentes después del campeonato: el título fue presentado como consecuencia de un proceso que incluyó giras, preparación internacional y trabajo colectivo previo a la competencia. Hernández destacó ese recorrido, Simeone enumeró los objetivos cumplidos y Ramírez puso énfasis en lo que representó definir el torneo ante Estados Unidos frente a la afición mexicana.

Con el campeonato y la clasificación olímpica ya asegurados, el mensaje del vestidor mexicano apuntó hacia la continuidad del proceso y no únicamente hacia la celebración del resultado. La frase de Simeone, “vamos por más siempre”, resumió la postura de un grupo que terminó el torneo con el trofeo y que ahora deberá trasladar lo conseguido a sus siguientes compromisos internacionales y a la competencia que cada futbolista afrontará en su club.

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