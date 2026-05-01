¡México brilla en la Copa del Mundo de Clavados 2026! La delegación azteca suma plata y bronce

Kevin Bernal, Randal Willars, Osmar Olvera, Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez se convirtieron en medallistas en la Copa del Mundo de Beijing

México obtiene medallas en la Copa del Mundo de Clavados | X: @conadeoficial

La delegación mexicana de clavados volvió a destacar a nivel internacional durante la jornada del 1 de mayo en la Copa del Mundo de Clavados 2026, celebrada en Beijing. Con actuaciones consistentes, atletas como Kevin Berlín, Randal Willars, Osmar Olvera, Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez confirmaron el nivel competitivo de México, al consolidar su presencia como una de las potencias en esta disciplina tras ganar una plata y un bronce.

Uno de los resultados más destacados fue la medalla de plata obtenida en la prueba de equipo mixto de trampolín y plataforma (3 y 10 metros). El conjunto mexicano, integrado por Osmar Olvera, Randal Willars, Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez, logró una puntuación total de 422.50 unidades, al quedarse a 41.20 puntos del equipo chino.

El equipo anfitrión, conformado por Yuming Bai, Wei Lu, Shan Lin y Chengzan Liu, se llevó la medalla de oro tras una ejecución sólida que confirmó su condición de favorito. A pesar de la diferencia en el puntaje, el resultado mexicano fue considerado relevante por la consistencia mostrada en todos los saltos..

Previamente, México había sumado otra medalla gracias a la actuación de Kevin Berlín y Randal Willars, quienes obtuvieron el bronce en la prueba de plataforma sincronizada de 10 metros varonil durante la súper final del certamen. La dupla mexicana finalizó a 45.66 puntos del primer lugar, ocupado por los chinos Renjie Zhao y Zhihao Yang.

En la rama femenil, México estuvo cerca de sumar una presea adicional. Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez finalizaron en la cuarta posición en la plataforma sincronizada de 10 metros, al quedarse a solo 1.08 puntos del tercer lugar, lo que reflejó la competitividad de la prueba.

La Copa del Mundo de Clavados 2026, organizada por World Aquatics, concluirá el 3 de mayo. Con varias pruebas aún por disputarse, la delegación mexicana mantiene posibilidades de incrementar su cosecha de medallas y reafirmar su posición como referente internacional en los clavados.

Te puede interesar: