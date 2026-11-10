Gilberto Mora revela su posición ideal y cómo quiere jugar en la Selección Mexicana y Europa

El mediocampista de 18 años explicó en Claro Sports en W Radio dónde se siente más cómodo y qué funciones prefiere desempeñar dentro del campo

Gilberto Mora se ha convertido en uno de los principales talentos del fútbol mexicano, pero su versatilidad plantea una cuestión importante tanto para su presente en la Selección Mexicana como para su futuro en Europa: encontrar la posición que mejor aproveche sus condiciones.

En entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio, Mora explicó que se siente especialmente cómodo como interior ofensivo o enganche, aunque también contempla la posibilidad de actuar como falso nueve. Más allá de una demarcación específica, su prioridad es mantenerse involucrado en la circulación del balón, cerca del área rival y con libertad para participar en la construcción de las jugadas.

“Pues yo creo que me gusta estar en el centro del campo, o sea, en medio, pero ofensivamente. Ahí como interior, de enganche, estar libre y atrás del nueve, o hay veces que falso nueve. Pero trato siempre de disfrutar en la posición que me pongan y tratar de hacerlo bien. Pero ahí me gusta jugar, ahí en medio, donde pase la pelota, donde tengas contacto con la pelota”.

Mora no se define exclusivamente como un mediapunta dedicado al último pase ni como un delantero que permanezca cerca del área. Su intención es intervenir constantemente en el juego, recibir entre líneas y conectar el mediocampo con los atacantes.

Esta característica también explica por qué puede desempeñar varias funciones ofensivas sin modificar sustancialmente su estilo. Tanto de interior, extremo o enganche, el mexicano necesita espacios interiores para recibir, conducir y distribuir, además de libertad de movimiento para acercarse a las zonas donde se desarrolla la jugada.

Cristiano Ronaldo, Messi y Dybala: los referentes de Gilberto Mora

Además de explicar sus preferencias dentro del campo, recordó a los futbolistas que seguía durante su infancia e inspiraron su juego. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Paulo Dybala son sus grandes ídolos, pero destacó especialmente la influencia de su padre, Gilberto Mora, exfutbolista profesional, quien tuvo un papel fundamental en su formación y le enseñó desde pequeño los fundamentos del juego.

“No tenía a alguien específicamente. Veía mucho a Cristiano y a Messi, también a Dybala que jugaba en la Juve. Era uno de mis ídolos. Pero más que nada con mi papá, entrenando y jugando en la casa él era el que me enseñaba todo”.

También habló sobre sus nombres favoritos en la actualidad: “Muchos jugadores que están en gran nivel como Mbappé y Lamine, son los referentes. Me gusta ver a los mejores”.

¿Cómo encaja Gilberto Mora en la Selección Mexicana y en el fútbol europeo?

Su facilidad para jugar entre líneas lo convierte en una alternativa ideal para ocupar los espacios a espaldas de los volantes rivales.

Como interior ofensivo en un 4-3-3, podría partir desde uno de los costados del mediocampo y adelantar su posición para ofrecer una línea de pase entre la defensa y los volantes rivales. Esta función le permitiría participar desde la elaboración, combinar con los extremos y llegar al último tercio, aprovechando su movilidad y capacidad para conducir entre líneas.

Como enganche en un 4-2-3-1, tendría mayor libertad para ubicarse detrás del centrodelantero y recibir de espaldas a la portería. En ese escenario, podría convertirse en uno de los principales organizadores ofensivos, encontrando espacios, asociándose con los extremos y habilitando al nueve mediante pases filtrados o combinaciones cerca del área.

La tercera alternativa, que el propio jugador mencionó, es utilizarlo como falso nueve. Esta función le permitiría retroceder al mediocampo para participar en la circulación, atraer a los defensores centrales y abrir espacios que puedan aprovechar los extremos con movimientos hacia el área.

Las tres posibilidades comparten una característica: la capacidad dpara tener contacto frecuente con la pelota y convertirse en un punto de conexión entre el mediocampo y el ataque. Su lectura de los espacios, habilidad para recibir bajo presión y facilidad para asociarse le permiten adaptarse a diferentes estructuras sin perder protagonismo ofensivo.

De cara a una eventual transferencia al fútbol europeo, su versatilidad representa una herramienta importante para incorporarse a distintos sistemas de juego. La posibilidad de actuar como interior, mediapunta o falso nueve amplía sus alternativas dentro de un equipo, especialmente en modelos que favorecen la movilidad, las asociaciones en espacios reducidos y los intercambios de posición entre sus atacantes.