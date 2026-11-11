Salón de la Fama 2026: lágrimas, recuerdos y homenajes marcan la investidura de 18 leyendas

Ramón Morales y Chaco Giménez no pudieron contener las lágrimas durante sus discursos en una ceremonia que reunió a figuras del fútbol mundial

El fútbol mundial vivió una jornada de reconocimientos y emociones durante la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Fútbol Internacional 2026, celebrada en Pachuca, Hidalgo. Un total de 18 personalidades fueron reconocidas por sus trayectorias dentro del deporte, en una edición que reunió a campeones del mundo, referentes de distintas selecciones nacionales y protagonistas de la historia del fútbol mexicano.

Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Bebeto, Miroslav Klose, Fernando Torres y Davor Šuker encabezaron la generación internacional de 2026, mientras que Oribe Peralta, Christian ‘Chaco’ Giménez, Antonio ‘Turco’ Mohamed, Ramón Morales, Fabián Estay y Humberto Suazo representaron al fútbol nacional. La ceremonia también contempló reconocimientos para figuras históricas y representantes del fútbol femenil, en una noche en la que los discursos de agradecimiento provocaron momentos de emoción entre los homenajeados.

Ramón Morales y Chaco Giménez llegan a las lágrimas durante sus discursos

Uno de los aspectos que marcaron la ceremonia fueron las reacciones de los nuevos integrantes del recinto. Ramón Morales y Christian ‘Chaco’ Giménez no pudieron contener las lágrimas al tomar la palabra, en intervenciones que reflejaron el significado de recibir una distinción después de sus respectivas trayectorias como futbolistas profesionales.

Morales, identificado con Chivas por su paso como jugador y capitán del equipo, vivió uno de los momentos emotivos de la ceremonia. El exmediocampista se mostró conmovido durante su discurso, en una noche en la que recibió el reconocimiento por una carrera que también incluyó su participación con la Selección Mexicana.

Por su parte, Christian ‘Chaco’ Giménez también llegó a las lágrimas durante su intervención. El exfutbolista argentino naturalizado mexicano, recordado por sus etapas con Pachuca y Cruz Azul, formó parte de los homenajeados que expresaron su emoción al ingresar al Salón de la Fama. Otros integrantes de la generación 2026 también se conmovieron durante sus discursos, convirtiendo los agradecimientos en uno de los elementos centrales de la gala.

Thierry Henry, Del Piero y Bebeto encabezan a las figuras internacionales

La categoría internacional reunió a seis futbolistas que desarrollaron sus carreras en algunas de las principales ligas del mundo. Thierry Henry, campeón del mundo con Francia en 1998, y Alessandro Del Piero, integrante de la selección italiana que conquistó Alemania 2006, formaron parte de una generación que también incluyó a Fernando Torres, campeón mundial con España en Sudáfrica 2010.

A ellos se sumaron Miroslav Klose, leyenda de los Mundiales, y Davor Šuker, quien conquistó la Bota de Oro en Francia 1998 con seis goles. La lista se completó con Bebeto, campeón mundial con Brasil en Estados Unidos 1994, recordado por su asociación ofensiva con Romário y por el festejo de la cuna durante aquel torneo.

La investidura del brasileño tuvo un momento particular durante la ceremonia. Javier ‘Chicharito’ Hernández fue el encargado de presentar a Bebeto, mientras que Luis Roberto Alves ‘Zague’ le entregó su reconocimiento. De esta manera, tres delanteros de distintas generaciones coincidieron en uno de los homenajes de la noche.

El fútbol mexicano y las leyendas históricas reciben su reconocimiento

Además de Morales y Giménez, Oribe Peralta, Antonio ‘Turco’ Mohamed, Fabián Estay y Humberto Suazo completaron la generación de investidos del fútbol nacional. Peralta fue reconocido por una trayectoria que incluye la medalla de oro de México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, mientras que Mohamed sumó esta distinción después de su paso por el fútbol mexicano como jugador y entrenador.

La categoría de decanos internacionales incluyó a Teófilo Cubillas, figura de la selección peruana en los Mundiales de 1970 y 1978, y Sócrates, exmediocampista brasileño que participó en las Copas del Mundo de 1982 y 1986. En el apartado de decanos nacionales, los elegidos fueron Ignacio Flores, referente de Cruz Azul, y Gerónimo Barbadillo, quien desarrolló una parte importante de su carrera con Tigres.

El fútbol femenil también tuvo representación con Mónica Vergara y Homare Sawa, dos personalidades vinculadas con el desarrollo de la disciplina. Vergara representó a México como futbolista y posteriormente dirigió selecciones nacionales, mientras que Sawa fue campeona del mundo con Japón en 2011 y recibió el reconocimiento de la FIFA como mejor jugadora de aquel año.

La ceremonia del Salón de la Fama 2026 concluyó con la incorporación de 18 personalidades a su historia, pero también dejó imágenes de los homenajeados emocionados al recordar sus trayectorias. Las lágrimas de Ramón Morales, Chaco Giménez y otros investidos acompañaron una jornada dedicada a reconocer a distintas generaciones del fútbol nacional e internacional.

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