Almeyda exige la Liguilla para Rayados: “Por el bien de la ciudad tenemos que entrar”

Matías Almeyda pide la clasificación de su equipo por el bien de Monterrey y respalda a Carlos Salcedo antes del duelo ante Querétaro

Rayados de Monterrey afronta un compromiso importante ante Querétaro, partido pendiente en el que buscará sumar tres puntos que podrían acercarlo a la clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2026.

En la previa del encuentro, Matías Almeyda reconoció la importancia de que el conjunto albiazul consiga su boleto a la fase final, especialmente ante el escenario en el que la Sultana del Norte podría quedarse sin representantes en la fiesta grande del semestre.

El entrenador argentino señaló que, por el bien de la ciudad y de la Liga MX, tanto Rayados como Tigres deberían estar en la Liguilla. Además, destacó la jerarquía de ambos planteles y el trabajo de Víctor Manuel Vucetich.

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“Vivimos en una ciudad futbolera, con pasión y rivalidad. Por el bien de la ciudad tenemos que entrar y está en nuestras manos. Porque enriquece al fútbol que los dos equipos estén, es la verdad. Por jerarquía que tienen en jugadores y hablaré de Vucetich y enriquecen a la liga en sí.

Nosotros tenemos la posibilidad todavía y mientras los números den somos luchadores, guerreros de esto y asumimos cuando van mal como el otro día, fue pésimo y hay que reconocerlo. Ahora hay que ir y mostrar otra cara y mostrando otra cara tenemos más posibilidades, si mostramos la misma no, y no merecemos estar”, comentó.

Almeyda respalda a Carlos Salcedo ante las críticas

Para el compromiso ante Querétaro, Rayados tendrá seis ausencias, entre ellas la de Carlos Salcedo, quien no podrá participar debido a una suspensión. Ante esta situación, Almeyda salió en defensa del zaguero, quien ha recibido críticas por parte de la prensa y la afición.

El técnico destacó el liderazgo del futbolista dentro del vestuario y aseguró que, más allá de no portar el gafete de capitán, Salcedo cumple con una función importante dentro del grupo. También habló sobre las situaciones extracancha que, desde su perspectiva, han afectado al defensor.

“El líder no es el capitán. A veces coincide ser capitán y líder. Carlos ejerce el liderazgo acá. Me ha resultado raro lo de Carlos porque desde que lo conozco es una persona que los problemas extrafutbolísticos siempre lo perjudican. Y si ustedes lo conocieran a Carlos se lo llevarían a la casa porque es un gran compañero, es muy respetuoso con la gente que trabaja acá, lo quieren todos.

Ahora esa cabeza, ¿cómo funciona? Alguien se puso a pensar todo lo que le pasó. No justifica la expulsión. Todo lo que hace Carlos está mal. Lo vengo viendo desde que llegué. Estuvo roto, ¿cuántos, nueve meses? Y estaba mal. Siempre estuvo mal. Lo conozco desde la época de Chivas y podía estar muy bien y siempre estaba mal. Tenía una campaña en contra muy grande y yo sabía de dónde venía. Le conozco toda la historia. Está bien que es un futbolista, él tiene que cumplir, y está, se entrena bien, apoya, le toca quedar afuera, apoya, es el primero que está apoyando a sus compañeros, en las buenas, en las malas, une, se enoja”, añadió.

Las bajas de Rayados para enfrentar a Querétaro

Carlos Salcedo se suma a las ausencias de Hugo Cuypers, Jesús Corona e Iker Fimbres. Los dos primeros fueron convocados por sus respectivas selecciones, Bélgica y México, mientras que el juvenil mexicano también fue llamado, pero a la categoría sub 23.

Por su parte, Óliver Torres tampoco estará disponible para el encuentro debido a la acumulación de tarjetas. De esta manera, Rayados afrontará el partido pendiente ante Querétaro con seis bajas, en un compromiso en el que necesita sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla del Apertura 2026.