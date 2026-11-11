Alberto Lati: “La convocatoria de México no se ha ‘abaratado’, es lo que hay”

El periodista asegura que la convocatoria del Tri no ha perdido exigencia, sino que hay menos opciones disponibles. El caso de Henry Martín responde al criterio de Rafael Márquez

La convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para elegir a los futbolistas. Las decisiones de Rafael Márquez, especialmente la ausencia de Henry Martín, han abierto el debate sobre si actualmente resulta más sencillo recibir un llamado al Tricolor o si el problema está relacionado con las opciones disponibles.

En ese contexto, Alberto Lati compartió su opinión durante Claro Sports en W Radio y rechazó que la convocatoria de México haya perdido exigencia. Para el periodista, el panorama actual es diferente al de otras generaciones, cuando existía una mayor cantidad de futbolistas mexicanos establecidos en clubes europeos y los entrenadores tenían más alternativas para conformar sus listas.

Alberto Lati explica por qué la convocatoria de México no se ha abaratado

Lati consideró que el número de jugadores disponibles es uno de los principales factores para entender las convocatorias actuales. Desde su perspectiva, el debate no debería centrarse únicamente en los nombres elegidos por Rafael Márquez, sino también en la cantidad de futbolistas que realmente pueden competir por un puesto en la selección nacional.

“La convocatoria no se ha ‘abaratado’ porque tampoco hay mucho más. Hubo momentos en los que sí, hubo etapas en donde la selección completa estaba en Europa o al menos 12-15 jugadores. Y había compromisos en fechas FIFA inventadas y México convocaba a los jugadores de Liga MX o lo que se pudiera, incluso con publicidad engañosa”, explicó Alberto Lati durante su intervención en Claro Sports en W Radio.

El periodista recordó que hubo periodos en los que México podía presentar convocatorias alternativas debido a la cantidad de futbolistas que militaban en el viejo continente. En aquellas circunstancias, los compromisos internacionales permitían utilizar diferentes grupos de jugadores, una situación que, a su consideración, no refleja las condiciones actuales del fútbol mexicano.

En la lista presentada el 5 de noviembre para enfrentar a Jamaica, Rafael Márquez convocó a 28 futbolistas, de los cuales 11 militan en el extranjero. Entre ellos aparecen Johan Vásquez, Santiago Giménez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Armando González y Julián Quiñones. La convocatoria también contempla elementos de la Liga MX como Gilberto Mora, Luis Romo, Erik Lira y Alexis Vega.

Para Lati, las convocatorias actuales responden principalmente al universo de futbolistas que tiene México. Esto no significa que todas las decisiones del entrenador estén libres de discusión, sino que las diferencias entre un jugador seleccionado y otro que permanece fuera pueden depender de las características que busca el cuerpo técnico.

Henry Martín y las decisiones de Rafael Márquez: ¿quién merece estar en el Tricolor?

Uno de los casos que ha generado cuestionamientos es el de Henry Martín, delantero del América que quedó fuera de la convocatoria para enfrentar a Jamaica, a pesar de su producción goleadora en el Apertura 2026. El atacante alcanzó 11 anotaciones después de marcar frente a Pumas el pasado 7 de noviembre, convirtiéndose en el futbolista mexicano con más goles del campeonato.

Sobre este tipo de decisiones, Alberto Lati señaló que la elección de determinados futbolistas también depende de las preferencias del seleccionador nacional, incluso cuando existen jugadores con números suficientes para competir por una convocatoria. “Pero la realidad ahora es que no, ahora se está convocando a lo mejor que hay. Lo siguiente es el gusto del entrenador, y Henry Martín entra en este renglón”, añadió el periodista en Claro Sports en W Radio.

La ausencia del capitán americanista representa uno de los principales ejemplos de este debate. Rafael Márquez optó por incluir como opciones de centro delantero a Santiago Giménez, Armando ‘Hormiga’ González y Armando León, quien recibió su primer llamado después de sus actuaciones con el NK Osijek de Croacia. La decisión dejó fuera a Martín, pese a sus registros en el torneo mexicano.

El debate también está relacionado con las necesidades del equipo. La cantidad de goles, el funcionamiento colectivo, las características individuales y las preferencias tácticas pueden influir en la elección de los seleccionados. Aunque Martín tiene argumentos estadísticos para competir por un puesto, su ausencia confirma que el rendimiento goleador no garantiza una convocatoria.

México enfrentará a Jamaica el 14 de noviembre en Kingston y disputará el encuentro de vuelta el 17 de noviembre en Monterrey, en una eliminatoria que otorgará un boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League. Los compromisos representarán la primera prueba oficial de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor y permitirán evaluar sus decisiones ante un rival de la región.

La postura de Alberto Lati coloca la discusión en dos aspectos: la disponibilidad de futbolistas mexicanos y la libertad del entrenador para elegir entre ellos. Para el periodista, el problema no es que resulte más barato llegar a la Selección Mexicana, sino que el panorama actual ofrece menos alternativas de las que existieron en otras etapas, mientras que casos como el de Henry Martín permanecen sujetos al criterio del seleccionador.