Deportivo Pasto, en horas difíciles: crisis económica, divorcio con la afición y revolcón dirigencial

Entre el vandalismo a su sede deportiva y el cese de actividades, el club anunció que tendrá reorganización en su cúpula administrativa.

Deportivo Pasto, sumergido en crisis | Vizzor

El Deportivo Pasto cierra el año de la manera más preocupante e incierta. El Volcánico resignó posibilidades hace rato de litigar por un cupo en zona de clasificación, y a pesar del buen primer semestre, se desinfló feo para el remate del año. Solo tuvo que conformarse con evitar el último puesto de la tabla de posiciones.

Hay rechazo total a la actualidad del equipo, que sacudió al fútbol colombiano hace unos días respecto al anuncio de jugar con sub 20. El costo fue alto, con goleada 5-0 ante Santa Fe en el bolsillo y el “no rotundo” de algunos jugadores del plantel para disputar el último compromiso frente al Junior de Barranquilla (jueves 12 de noviembre a las 5:00 p.m.). No puede cerrar peor el año, recordando que deberá sumar para no pasar contratiempos en el escalafón del descenso.

El parón del plantel profesional, anunciado el 6 de noviembre, marcó un efecto dominó que involucró la interna de la institución. Un día después de la goleada, el día 9, el club anunció compromisos de pago hacia los jugadores. A través de un comunicado, atribuyó los impagos a un periodo de transición institucional que se comprobó con la reorganización administrativa. De hecho se trazó una fecha (día 13) para normalizar las obligaciones hacia los jugadores, a quienes se les debe más de cuatro quincenas.

¿Qué ha pasado tras el cese de actividades?

Eso sí, los Volcánicos confirmaron que también recurrirían al equipo juvenil para cerrar el año. Dentro de toda la gravedad del asunto, surgieron los reclamos de la afición, más que enojada por el papelón que dejó deportivamente hablando. Pasó de litigar en cuadrangulares a quedar bien relegado, con 15 puntos apenas en 18 partidos.

A medida de que ACOLFUTPRO seguía defendiendo el rol de los jugadores ante los impagos, además de una denuncia por la no presencia de representantes de la Dimayor, los hinchas se hicieron sentir. Imágenes en redes se hicieron virales por cuenta de los reclamos al grupo de jugadores y la dirigencia actual.

🚨 #Atención: vandalizaron la sede de Deportivo Pasto Paredes pintadas y carteles contra el presidente y los jugadores: así quedó la sede de Deportivo Pasto, en medio del descontento por el bajo rendimiento del equipo. La fachada y el piso también fueron empapelados con mensajes de inconformidad por los resultados deportivos del conjunto volcánico. Noticia en desarrollo… — Germán Andrés Paz (@germanandrespaz) November 11, 2026

Este mismo miércoles, la institución anunció que Andrés Chávez será el presidente y representante legal, mientras que Wilber Roberto Castro pasará a ocupar la presidencia ejecutiva. La razón fue argumentada como “un balance de las cargas laborales y optimización de la eficiencia operativa del club”, la cual tiene “viabilidad legal, estatutaria y regulatoria”.

La pregunta del millón en Pasto. ¿Esa reorganización viene con el plan para subsanar las dificultades económicas del club? El interrogante de los hinchas del Volcánico, jugadores, cuerpo técnico y empleados, que ven solo un panorama incierto sin decisiones concretas. La misión de los dirigentes radica en recuperar credibilidad y cumplir con las obligaciones pactadas.

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