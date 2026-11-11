Confirman pagos de Renta Ciudadana y Compensación del IVA 2026: calendario, pautas y mecanismos

Prosperidad Social estableció las fechas para cobrar Renta Ciudadana y Devolución del IVA en noviembre de 2026. Esto sucede si no reclama el dinero a tiempo.

Renta ciudadana en Colombia | Prosperidad Social.

La Renta Ciudadana y la Compensación del IVA son dos programas de ayudas económicas del Gobierno de Colombia, administrados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Su objetivo es apoyar económicamente a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, especialmente a las familias que tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Aunque están relacionados, son dos programas diferentes y cada uno tiene un propósito particular.

¿Cuándo se realizan los pagos del quinto ciclo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA 2026?

Los pagos del quinto ciclo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA de 2026 están programados para realizarse del 13 al 28 de noviembre de 2026, según el calendario anunciado por Prosperidad Social en Colombia.

Los beneficiarios podrán recibir las transferencias mediante abono a cuentas bancarias o a través de operadores de giro como SuperGIROS y SuRed, de acuerdo con la modalidad asignada a cada hogar. Según el comunicado oficial del 11 de noviembre, este ciclo beneficiará a 780.390 hogares, con una inversión superior a $332.969 millones.

¿Cuáles son los mecanismos para la entrega de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) estableció dos mecanismos para la entrega de los recursos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en Colombia durante 2026: abono en cuenta y giro presencial.

Estos son los detalles:

1. Abono en cuenta bancaria o producto financiero

Los beneficiarios que tengan una cuenta bancaria o producto financiero registrado en el Gestor de Información Financiera (GIF) recibirán el dinero directamente allí.

La transferencia se realiza directamente al producto financiero registrado.

El beneficiario debe mantener activa su cuenta.

Se puede registrar o actualizar la información financiera para recibir los siguientes ciclos.

2. Giro por ventanilla

Las personas que no reciben el subsidio mediante una cuenta bancaria podrán reclamar el dinero a través de la red aliada de:

SuRed.

SuperGIROS.

Esta modalidad tiene cobertura nacional y está dirigida especialmente a los hogares que no están bancarizados.

Requisitos y pautas obligatorias para el pago de los recursos

ara recibir el quinto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Compensación del IVA en noviembre de 2026, los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos y pautas establecidas por Prosperidad Social.

Estas son las condiciones obligatorias:

1. Ser titular del hogar beneficiario: el dinero únicamente se entrega a la persona que aparece registrada como titular. No se permiten cambios de titularidad.

2. Presentar el documento de identidad: el beneficiario debe identificarse para reclamar el giro en los puntos autorizados.

3. Cobrar personalmente: no se permiten poderes ni autorizaciones para que familiares o terceras personas reclamen los recursos.

4. Acudir al municipio asignado: los pagos por giro deben reclamarse en el municipio correspondiente al hogar, de acuerdo con la programación establecida.

5. Respetar las fechas de pago: el quinto ciclo estará disponible entre el 13 y el 28 de noviembre de 2026.

6. Mantener activa la cuenta bancaria: quienes tengan registrada una cuenta o producto financiero en el Gestor de Información Financiera (GIF) deben mantenerlo activo durante el proceso de pago.

7. Cumplir las corresponsabilidades: los hogares participantes de Renta Ciudadana deben atender las condiciones relacionadas con salud, vacunación y educación, cuando corresponda la verificación.

¿Dónde cobrar de forma presencial los recursos si no tengo cuenta?

Las personas que no tienen una cuenta bancaria o producto financiero registrado pueden reclamar presencialmente los recursos de Renta Ciudadana y Compensación del IVA en los puntos autorizados de SuRed y SuperGIROS.

¿Si no cobró en la fecha establecida pierdo los pagos del quinto ciclo?

Si no reclama el pago del quinto ciclo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA dentro de las fechas establecidas, puede perder esa transferencia correspondiente a noviembre de 2026.

Prosperidad Social confirmó que los recursos no son acumulables para ciclos posteriores.

Estas son las fechas que debes tener presentes: 13 al 28 de noviembre.

Fecha límite para reclamar el giro: 28 de noviembre de 2026.

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