Amir Murillo castiga al Marsella: gol ante su exequipo en la goleada del Besiktas

El panameño convirtió en la gran victoria de los de Vincenzo Italiano.

Michael Amir Murillo convirtió para Besiktas | Ozan KOSE / AFP

Besiktas comenzó con una goleada su camino en la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27 al vencer 4-1 al Olympique de Marsella en la primera jornada. El panameño Amir Murillo fue uno de los protagonistas del conjunto turco al convertir el tercer gol ante su exequipo, mientras que Ilhan Fakili, Václav Cerny y Ernest Poku completaron la goleada. Keyliane Abdallah marcó el único tanto del conjunto francés.

Besiktas comenzó llevando peligro y Dusan Vlahovic tuvo una de las primeras oportunidades a los cuatro minutos, con un remate que pasó muy cerca del poste. Marsella también respondió y Keyliane Abdallah exigió a Alexander Nübel a los 13, anticipando el protagonismo que tendría poco después.

El conjunto turco abrió el marcador a los 15 minutos. Junior Olaïtan filtró un pase para Ilhan Fakili, quien apareció dentro del área y definió con la derecha para establecer el 1-0. La ventaja premió el buen comienzo de un Besiktas que conseguía encontrar espacios en la defensa francesa.

Marsella reaccionó a los 29 minutos mediante un rápido contraataque. Himad Abdelli encontró a Keyliane Abdallah, quien definió con la izquierda para colocar el 1-1. La igualdad se mantuvo hasta el descanso pese a que ambos equipos dispusieron de nuevas aproximaciones antes de marcharse a los vestuarios.

Todo cambió después del entretiempo. A los 56 minutos, Václav Cerny recibió una asistencia de Orkun Kökçü y definió con la izquierda para devolverle la ventaja al Besiktas. El 2-1 abrió un período determinante del encuentro en el que el conjunto local golpeó dos veces en apenas tres minutos.

El segundo golpe tuvo sello panameño. A los 59 minutos, Kökçü ejecutó un tiro de esquina y Amir Murillo ganó dentro del área para conectar un cabezazo que terminó junto al palo izquierdo. El defensor puso el 3-1 y celebró ante el Olympique de Marsella, el club en el que había militado antes de su llegada al Besiktas.

El conjunto turco no bajó la intensidad después del gol de Murillo. Kökçü volvió a generar peligro y Fakili estrelló un remate en el larguero a los 68 minutos. Marsella movió el banco con los ingresos de Igor Paixão, Emerson, Amine Gouiri y Nayef Aguerd, pero las modificaciones no consiguieron detener el dominio local.

Besiktas terminó de sentenciar la historia a los 81 minutos. Ernest Poku, que había ingresado diez minutos antes por el lesionado Cerny, recibió una asistencia de Junior Olaïtan y definió para establecer el definitivo 4-1. Para Olaïtan significó su segunda asistencia de una noche en la que también había participado directamente en la apertura del marcador.

Marsella buscó al menos reducir la diferencia en los últimos minutos, pero Igor Paixão y Amine Gouiri desperdiciaron sus oportunidades. Besiktas cerró una contundente goleada 4-1 con Amir Murillo como uno de sus protagonistas, en una jornada particularmente especial para el panameño: enfrentó a su exequipo y dejó su huella con el gol que encaminó definitivamente la victoria turca. En la segunda jornada de la Europa League, Besiktas visitará al Hoffenheim, mientras que Olympique de Marsella intentará recuperarse como local ante Olympiakos.

Te puede interesar –