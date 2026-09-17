Cuatro jugadores de Liga MX encabezan la convocatoria de Colombia para enfrentar a México

Néstor Lorenzo inicia una etapa después del Mundial 2026 y recurrió a futbolistas de Cruz Azul, Pumas, León y América para la Fecha FIFA

Arcila, Perea, Angulo y Mier, convocados por Néstor Lorenzo | Imago7

La Selección de Colombia comenzó a definir su siguiente etapa después del Mundial 2026 y lo hará con presencia de la Liga MX. Néstor Lorenzo dio a conocer la convocatoria para los amistosos de septiembre y octubre, en la que aparecen cuatro futbolistas que actualmente militan en México: Kevin Mier, Álvaro Angulo, Daniel Arcila y Óscar Perea. El primero de sus compromisos será precisamente ante la Selección Mexicana, el próximo 26 de septiembre en Baltimore.

Uno de los nombres que destaca es el de Daniel Arcila, quien recibió su primera convocatoria con la selección mayor de Colombia después del semestre que ha tenido con León. El mediocampista terminó como máximo goleador de la Leagues Cup y en el Apertura 2026 ha mantenido presencia dentro del esquema de Javier Gandolfi: suma tres goles y ha participado en todos los partidos de la Fiera en el torneo, rendimiento que le abrió la puerta para incorporarse al equipo de Néstor Lorenzo.

También aparece Óscar Perea, quien llegó como refuerzo del América para este semestre y se incorporó al plantel dirigido por Guillermo Almada. El atacante colombiano ha comenzado a sumar minutos con las Águilas y registra dos goles en cuatro encuentros disputados en la Liga MX, números con los que buscará trasladar su momento en el fútbol mexicano a la selección de su país.

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En la portería estará Kevin Mier, quien continúa como titular de Cruz Azul. El guardameta llega a la Fecha FIFA después de disputar la Campeones Cup 2026, en la que La Máquina cayó 2-0 frente al Inter Miami. En lo que va del Apertura 2026, Mier ha recibido 14 goles, mientras se mantiene como la principal opción en el arco del conjunto cementero y vuelve a ser considerado por Lorenzo para competir por un lugar con Colombia.

El cuarto representante del fútbol mexicano es Álvaro Angulo, lateral de Pumas. Su actividad ha sido menor durante el semestre, ya que solamente ha disputado tres partidos con el conjunto universitario. A pesar de los pocos minutos acumulados en el Apertura 2026, el defensor se mantiene dentro de los planes de la selección colombiana y forma parte de la lista para los próximos compromisos internacionales.

Los cuatro jugadores forman parte de una convocatoria que refleja cambios en Colombia después de su participación en el Mundial 2026. El conjunto sudamericano alcanzó los octavos de final y ahora comienza un nuevo periodo con modificaciones en distintas líneas. A nombres como Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Jhon Arias y Yaser Asprilla se suman futbolistas que buscan ganar espacio rumbo al siguiente ciclo mundialista.

La nueva etapa también estará marcada por la ausencia de James Rodríguez, quien anunció su retiro de la Selección Colombia después del Mundial. Su salida obliga al cuerpo técnico a encontrar nuevas alternativas para el mediocampo y la generación ofensiva, mientras que la convocatoria de futbolistas como Arcila y Perea abre espacio para jugadores que comienzan a ganar presencia dentro del combinado sudamericano.

México también llegará al partido después de cerrar su participación en el Mundial 2026 y con un cambio en el banquillo. El encuentro frente a Colombia marcará el debut de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, en el arranque del proceso rumbo al Mundial de 2030. De esta manera, el primer compromiso de la nueva etapa del Tricolor tendrá enfrente a una Colombia en proces

¿Cuándo y dónde ver México vs Colombia por Claro Sports?

México y Colombia se enfrentarán el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la cobertura de Claro Sports iniciará desde las 17:00 horas con la previa y continuará después del encuentro con el análisis posterior.

El encuentro se podrá seguir en vivo en territorio mexicano a través de Claro Sports Premium. La membresía de Claro Sports Premium está disponible mediante YouTube y también existe la opción de adquirir determinados encuentros de manera individual mediante PPV en la aplicación de Claro Sports para Smart TV y Claro Video.

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