Real Sociedad da batalla, pero no le alcanza: Bournemouth sale triunfante en su primera salida de Europa League

A pesar de ser bastante ofensivo en el complemento, Real Sociedad no pudo remontar y Bournemouth suma de a tres fuera de Inglaterra.

Jugadores del Bournemouth celebrando | Reuters

Real Sociedad y Bournemouth tuvieron su primer partido de la Europa League, el cual se disputó en el estadio Anoeta y que terminó en triunfo para el conjunto inglés por 1-2. Esto significa un traspiés para el equipo español que esperaba poder sumar sus primeros tres puntos en casa.

La primera mitad del cotejo la dominó el visitante a su antojo, al punto que consiguió ponerse arriba en el marcador para sorpresa de muchos. La apertura fue con suspenso, pues en una primera instancia parecía que no le iban a valer el gol a Justin Kluivert. Sin embargo, tras revisar el VAR, el juez central lo validó y el futbolista pudo festejar.

Solo unos instantes después, con la buena propuesta que estaba haciendo Bournemouth, consiguió aumentar la diferencia. Un exquisito pase aéreo de Alex Scott llegó a Rayan, quien hizo un buen acompañamiento a esa asistencia. De cabeza le remató cruzado al portero de la Sociedad, que solo vio cómo el balón se colaba de nuevo dentro de su arco.

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De esa manera culminaron los primeros 45 minutos de encuentro, con la sensación que iba a ser un partido fácil para los ingleses en el papel. No obstante, el complemento se iba a tornar más parejo y con respuesta del local, lo que le puso un toque de picante al duelo de la Europa League.

Una reacción que no fue suficiente

Goncalo Guedes fue la única novedad dentro del campo para la Real Sociedad en la segunda parte, pues ingresó por Héctor Fort. Más allá de esa variante, el conjunto español mostró una dinámica totalmente distinta y de a poco empezó a poner contra las cuerdas al rival, que tuvo que adoptar una postura más defensiva, contrario a lo del primer tiempo.

Al 58′ Sergio Gómez logró el descuento con una buena muestra de individualidad. El jugador recibió la esférica, tiró un enganche y con un disparo a una distancia importante volvió a meter a la Real Sociedad dentro del partido. Quedaba tiempo de sobra para intentar lograr la remontada.

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A pesar de que el local insistió con determinación y que el portero del Bournemouth sacó un par de bolas importantes, darle vuelta al resultado no fue posible y la Real Sociedad debuta en esta edición de la Europa League con una derrota. El cuadro inglés por su parte comienza con pie derecho y con tres unidades sumadas fuera de casa.

Real Sociedad vs Bournemouth: goles, resultado y estadísticas

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