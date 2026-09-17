RB Salzburgo resiste en Bulgaria y comienza con victoria ante Levski

El equipo austríaco consiguió un excelente triunfo en su estreno en la Europa League.

RB Salzburgo rescató un duro triunfo en Bulgaria | REUTERS/Stoyan Nenov

RB Salzburgo comenzó con el pie derecho su participación en la UEFA Europa League al imponerse 1-0 como visitante ante Levski Sofía, en un encuentro cerrado que se resolvió gracias a Haris Tabakovic. El delantero marcó el único gol de la tarde a los 39 minutos, en una acción que necesitó la revisión del VAR antes de ser confirmada.

El partido comenzó equilibrado y con Levski Sofía dispuesto a competir de igual a igual. Los locales generaron una de sus primeras ocasiones claras a los 10 minutos, cuando Armstrong Oko-Flex recibió un centro de Serginho y remató desde muy cerca, aunque su intento terminó por encima de la portería.

Salzburgo respondió con el paso de los minutos y comenzó a acercarse con mayor peligro. Yorbe Vertessen desperdició una oportunidad a los 22, pero apenas un minuto después apareció Tabakovic, quien obligó a Svetoslav Vutsov a intervenir con una buena atajada para evitar la apertura del marcador.

La resistencia del conjunto búlgaro terminó a los 39 minutos. Tabakovic encontró la pelota dentro del área y definió con la izquierda desde muy cerca para establecer el 1-0. La jugada fue revisada por el VAR antes de que el tanto fuera confirmado, permitiendo que Salzburgo se marchara al descanso con ventaja.

Levski intentó responder antes del entretiempo y Álex Centelles tuvo una aproximación a los 42 minutos, pero su remate fue bloqueado. El conjunto de Sofía había conseguido generar situaciones y mantenerse cerca de su rival, aunque le faltó precisión en los metros finales para transformar esas oportunidades en el empate.

El comienzo de la segunda parte tuvo ocasiones en las dos áreas. Levski amenazó inmediatamente mediante Everton Bala y Centelles, mientras que Salzburgo respondió con una sucesión de remates de Sota Kitano, Edmund Baidoo y Nikolas Veratschnig. Ninguno consiguió modificar un marcador que continuaba dejando abierta la historia.

Con el paso de los minutos, el conjunto local adelantó sus líneas y comenzó a presionar con mayor insistencia. A los 67, Levski acumuló varias oportunidades dentro del área en una misma secuencia, con intentos de Everton Bala y David Kusso que fueron bloqueados por la defensa visitante. Kristian Dimitrov también tuvo una posibilidad de cabeza inmediatamente después, pero envió la pelota por encima del arco.

Salzburgo buscó aprovechar los espacios que comenzaba a dejar su rival y realizó modificaciones para refrescar el ataque, entre ellas el ingreso de Karim Konaté. Edmund Baidoo tuvo dos nuevas aproximaciones en el tramo final, mientras Levski continuó intentando encontrar el empate hasta los últimos minutos sin conseguir superar la resistencia visitante.

El 1-0 terminó siendo suficiente para Salzburgo, que supo sostener la ventaja conseguida por Tabakovic y se llevó la victoria de Sofía en un partido mucho más ajustado de lo que reflejó el dominio de algunos tramos. Levski tuvo oportunidades para igualarlo, especialmente en el segundo tiempo, pero pagó su falta de contundencia y terminó su estreno sin puntos. En la próxima jornada, Levski Sofia visitará al NEC y RB Salzburgo será local ante un Milan que perdió en su primera presentación.

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