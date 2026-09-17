Ferencvaros enfría Celtic Park y firma un estreno de autoridad en la Europa League

El conjunto húngaro se impuso 1-3 al Celtic en Glasgow y se afianza en los primeros lugares de la clasificación general. Revive las mejores jugadas

El Ferencvaros silenció Celtic Park en el inicio de la fase de liga de la UEFA Europa League. El conjunto húngaro se impuso 1-3 al Celtic en Glasgow, en un partido que comenzó con presión del cuadro escocés, pero que terminó marcado por la eficacia visitante, capaz de aprovechar sus mejores oportunidades y castigar los espacios que dejó el equipo local.

Celtic intentó imponer condiciones desde los primeros minutos. Kieran Tierney probó con un remate bloqueado apenas al minuto uno y James Forrest apareció después con otra llegada dentro del área. Camilo Durán también estuvo cerca de abrir el marcador al 8’, cuando remató de izquierda tras un centro de Forrest, pero su disparo salió apenas desviado del poste.

Ferencvaros resistió ese arranque y comenzó a encontrar espacios a la espalda de la defensa local. Tras un aviso de Kristoffer Zachariassen con un cabezazo alto, Bamidele Yusuf abrió el marcador al minuto 20. El atacante recibió una asistencia del propio Zachariassen y sacó un disparo de izquierda desde fuera del área que entró pegado al poste para colocar el 0-1.

El gol modificó el desarrollo del encuentro. Ferencvaros ganó metros y volvió a generar peligro con Daniel Arzani y Mariano Gómez, mientras Celtic intentó responder con Callum McGregor y Forrest. Los locales lograron equilibrar el marcador al 44’, cuando Mika Baur apareció dentro del área para convertir el 1-1, después de una asistencia de Tierney.

La reacción del Celtic duró apenas unos instantes. Cuando parecía que ambos equipos se marcharían al descanso con igualdad, Zachariassen devolvió la ventaja al Ferencváros en el 45+1’. Yusuf participó nuevamente en la acción ofensiva y asistió al mediocampista, quien definió desde corta distancia para mandar a los visitantes al vestidor con el 1-2.

Celtic movió sus piezas para el segundo tiempo con el ingreso de Kasper Høgh, pero el plan recibió otro golpe casi de inmediato. Daniel Arzani firmó el 1-3 al minuto 47 con un disparo de derecha desde fuera del área que terminó en la escuadra. La jugada nació en un contraataque y volvió a tener como protagonista a Yusuf, quien sumó su segunda asistencia de la noche.

Con dos goles de desventaja, el conjunto escocés adelantó líneas y buscó descontar. Nygren tuvo varias aproximaciones desde media distancia, mientras Tounekti obligó al guardameta visitante a intervenir con un disparo hacia la escuadra al minuto 72.

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Ferencvaros se replegó durante varios pasajes del complemento, pero no renunció a atacar. Attila Osváth tuvo una oportunidad al 77’ que fue contenida bajo los postes, mientras Krisztián Lisztes estuvo cerca de ampliar la diferencia en los minutos finales con un remate desde fuera del área que pasó junto al palo derecho. Celtic acumuló tiros de esquina y aproximaciones, aunque sin encontrar el gol que reabriera el encuentro.

El marcador ya no se movió y Ferencvaros consumó una victoria 1-3 en Celtic Park, con Yusuf como figura ofensiva gracias a un gol y dos asistencias. Zachariassen y Arzani completaron la cuenta visitante, mientras Baur marcó el único tanto del conjunto escocés. El resultado permitió al equipo húngaro comenzar con tres puntos su participación en la fase de liga de la UEFA Europa League.

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