Europa League 2026, semifinales en vivo: dónde ver los partidos de vuelta, horarios y posibles alineaciones

Nottingham Forest y Braga llegan con ventaja a los juegos de vuelta; Aston Villa y Friburgo, a revertir la eliminatoria en casa

¿Dónde ver las semifinales de la Europa League? | Claro Sports

Las semifinales de vuelta de la Europa League 2026 se disputan este jueves 7 de mayo con dos eliminatorias abiertas que definirán a los finalistas del torneo. Nottingham Forest y Braga llegan con ventaja tras imponerse en los partidos de ida, mientras que Aston Villa y Friburgo buscarán remontar en casa para mantener viva la aspiración al título europeo en una jornada que concentra la atención del fútbol internacional.

La eliminatoria entre equipos ingleses se encuentra 1-0 a favor del Nottingham, quien se impuso en la ida gracias a un gol de penalti ejecutado por Chris Wood. En Premier League, distintos presentes pese a la mejor posición del Aston Villa: dos derrotas consecutivas para los de Unai Emery (quintos de la tabla) y siete juegos al hilo sin perder para los de Vítor Pereira (lugar 16 de la clasificación).

En la otra llave, Braga consiguió un triunfo agónico de 2-1 en el primer juego con un tanto de Mario Dorgeles al 90+2. El equipo portugués viene de empatar 1-1 ante el Estoril en la Primeira Liga, mientras que el cuadro alemán consiguió el mismo resultado en casa contra el Wolfsburgo en la Bundesliga.

De los cuatro semifinalistas, solo el Braga sabe lo que es avanzar a la final de la Europa League. Los lusos disputaron y perdieron el juego por el título en la 2010-11, por lo que buscan su revancha en el certamen. En cuanto al resto, será su primera experiencia.

Semifinales de Europa League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de vuelta ? TV y streaming

Las semifinales de la UEFA Europa League 2026 se disputarán este jueves 7 de mayo en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro entre Aston Villa y Nottingham Forest se podrá seguir en vivo y en directo en México a través de la multiplataforma de Claro Sports, mientras que en Centroamérica podrán seguirse ambos duelos por nuestra misma señal.

Partidos, fechas, horarios y transmisión en México

Aston Villa vs Nottingham Forest | Jueves 7 de mayo | 13:00 horas | En vivo por Claro Sports para México y Centroamérica

Friburgo vs Braga | Jueves 7 de mayo | 13:00 horas | En vivo por Claro Sports para Centroamérica

¿Quiénes son los favoritos de las semifinales en la Europa League, según la IA?

En Claro Sports le preguntamos a la inteligencia artificial quiénes son los favoritos para ganar los partidos de las semifinales y esto fue lo que nos respondió:

Aston Villa vs Nottingham Forest | Favorito: Aston Villa | Pronóstico: 2-0 | Llega con mejor rendimiento global en el torneo (7 victorias en fase de liga), una eliminatoria sólida en cuartos (7-1 al Bolonia) y ahora juega en casa. Nottingham tiene ventaja mínima, pero ha sufrido más en fase final (avanzó en penaltis en octavos) y como visitante baja su consistencia.

Llega con mejor rendimiento global en el torneo (7 victorias en fase de liga), una eliminatoria sólida en cuartos (7-1 al Bolonia) y ahora juega en casa. Nottingham tiene ventaja mínima, pero ha sufrido más en fase final (avanzó en penaltis en octavos) y como visitante baja su consistencia. Friburgo vs Braga | Favorito: Friburgo | Pronóstico: 2-1 | Ambos tienen números idénticos en fase de liga, pero Friburgo ha sido más contundente en eliminación directa (1-6 al Celta en cuartos). Además, jugar en casa equilibra la desventaja de la ida. Braga ha mostrado capacidad ofensiva, pero también concede goles, lo que puede pesar en un escenario de presión. Si el Friburgo logra imponerse 2-1 en el tiempo regular, la eliminatoria quedaría igualada en el global (3-3), por lo que se iría a tiempos extra. En ese escenario, el ligero favorito sería Friburgo, principalmente por el factor local y el impulso anímico de haber remontado la serie en su estadio. Además, ha mostrado mayor contundencia en eliminatorias recientes, lo que sugiere mejor capacidad para resolver en momentos de alta presión. Pronóstico en tiempos extra: Friburgo avanza (posible 3-1 global final o victoria en penales si Braga resiste).

Con estos pronósticos, los equipos finalistas serían Aston Villa y Friburgo.

Criterios de desempate en la Europa League 2026: ¿Cuenta el gol de visitante?

La normativa del gol de visitante dejó de aplicarse en los torneos de la UEFA, incluida la Europa League, por lo que marcar fuera de casa ya no otorga ventaja en el resultado global. En caso de que la serie termine empatada tras los partidos de ida y vuelta, se disputan tiempos extra divididos en dos periodos de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el clasificado se define mediante una tanda de penales.

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