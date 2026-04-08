Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández le devuelve la alegría al Betis

El colombiano, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, volvió al gol en el partido ante Sporting Braga por los octavos de final de Europa League.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández volvió a anotar | Foto por MIGUEL RIOPA / AFP

Un colombiano volvió a poner la bandera del Real Betis Balompié en lo más alto. Por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League 2025-2026, Sporting Braga hizo las veces de local en el Estadio Municipal de Braga para enfrentar al conjunto del ‘ingeniero’ Manuel Pellegrini.

El juego terminó con empate a un gol, pero la noticia pasa por el renacer futbolístico que vivió el equipo español. El 19 de marzo había sido la última victoria del Betis, justamente en un partido de Europa League. Desde entonces, los béticos no habían podido sumar de a tres y su goleador no estaba dulce con la red contraria.

Todo eso cambió para este juego en Portugal. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández anotó el gol que sentenció el empate a un gol entre españoles y portugueses, quitándose así una racha de tres meses sin celebrar una anotación. El delantero colombiano marcó desde el punto del penal con un potente remate para evitar cualquier suspicacia.

¡¡LE ROMPIÓ EL ARCO!! Tremendo zapatazo de Cucho Hernández para anotar el 1-1 de Betis vs. Braga en Portugal.



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Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández vuelve al gol y Betis comienza a soñar

Teniendo en cuenta los últimos resultados y, sobre todo, la manera de haber empatado o perdido, esta igualdad en condición de visitante es como agua en el desierto para los españoles. Además, venían de varios juegos sin poder mostrar un rendimiento ofensivo que diera para marcar diferencias importantes.

De los siete juegos que han pasado en el último mes, el equipo de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández no había podido anotar en tres de ellos y en solo uno logró anotar más de un gol. Rendimiento y número que son fiel reflejo de no haber contado con la firmeza habitual de su goleador.

En este partido, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández registró un gol, cuatro remates, 15 de 21 pases acertados, dos pases claves, dos pases en el último tercio y seis de 12 duelos ganados. Estadísticas que lo dejaron como el jugador con mejor calificación de todo el encuentro.

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