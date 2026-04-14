Cuartos de final de la Europa League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de vuelta

Disfruta los partidos de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2025-26 a través de nuestra multiplataforma de Claro Sports

¿Dónde ver los cuartos de final de la Europa League? | Claro Sports

La UEFA Europa League 2025-26 conocerá a sus semifinalistas este jueves 16 de abril, en una jornada decisiva que reunirá a los mejores equipos del torneo en busca de un lugar entre los cuatro grandes. Los aficionados podrán seguir toda la emoción a través de Claro Sports, que transmitirá los cuatro partidos de vuelta de esta fase, en los que se definirá el destino de los clubes que aún sueñan con el título.

La expectativa es máxima, ya que al menos tres de las eliminatorias llegan con marcadores muy cerrados, lo que mantiene los pronósticos completamente abiertos. Esta situación promete encuentros intensos y llenos de dramatismo, capaces de mantener a los fanáticos del fútbol al borde de sus asientos hasta el último minuto.

Cuartos de final de la UEFA Europa League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de vuelta? TV y streaming

Claro Sports trae para ti toda la cobertura de la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League a través de nuestras transmisiones en vivo online por YouTube, televisión y nuestra multiplataforma, además de nuestros clásicos minuto a minuto con la información más destacada de lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego. Disfruta de los encuentros entre Celta de Vigo vs SC Freiburg y Real Betis vs Sporting Braga, que estarán disponibles para Centroamérica con toda la emoción y el análisis en tiempo real.

Por otro lado, los partidos entre Aston Villa vs Bologna FC 1909 y Nottingham Forest vs FC Porto podrán seguirse en vivo tanto en México como en Centroamérica. Para el resto de América Latina, la transmisión de los cuatro encuentros estará a cargo de ESPN y Disney+

Celta de Vigo vs SC Freiburg | Jueves 16 de abril | 10:45 horas Centro de México y Centroamérica.

| Jueves 16 de abril | 10:45 horas Centro de México y Centroamérica. Betis vs Braga | Jueves 16 de abril | 13:00 horas Centro de México y Centroamérica.

| Jueves 16 de abril | 13:00 horas Centro de México y Centroamérica. Aston Villa vs Bologna | Jueves 16 de abril | 13:00 horas Centro de México y Centroamérica.

| Jueves 16 de abril | 13:00 horas Centro de México y Centroamérica. Nottingham Forest vs Porto | Jueves 16 de abril | 13:00 horas Centro de México y Centroamérica.

¿Quiénes son los favoritos de los cuartos de final en la UEFA Europa League, según la IA?

Celta vs Freiburg

Tras el 0-3 en la ida, el Freiburg sorprendió con una actuación brillante liderada por Vincenzo Grifo y llega en racha ofensiva, con ocho goles en sus dos últimos partidos europeos. El equipo de Julian Schuster sueña con su primera semifinal continental, mientras el Celta, obligado a una remontada, confía en su fortaleza en casa y en una versión más agresiva bajo Claudio Giráldez. El Freiburg suma ocho goles en sus dos últimos encuentros de la Europa League, después de haber anotado solo dos en los cinco previos.

Según la IA, el Freiburg es claro favorito tras una ida en la que dominó y mostró una contundencia que el Celta no logró contrarrestar. Con tres goles de ventaja, tiene el control de la eliminatoria. El modelo prevé a un cojunto celeste ofensivo en Balaídos, pero dejando espacios que pueden ser decisivos, por lo que el pronóstico apunta a que los Buitres avanzarán incluso perdiendo por margen corto.

Aston Villa vs Bologna

El 3-1 logrado en Italia deja al Aston Villa con ventaja, impulsado por el doblete de Ollie Watkins. Unai Emery pide concentración, mientras el Bologna, pese a sus errores, confía en competir sin presión.

Para la IA, la ventaja no solo está en el resultado, sino en la eficacia de los Villanos en momentos clave. Aunque el Rossoblú generó ocasiones claras, su falta de contundencia fue determinante. Se espera que compita en la vuelta, pero el orden táctico y la experiencia reciente del equipo inglés deberían inclinar la serie a su favor.

Nottingham Forest vs Porto

El 1-1 en Portugal dejó todo abierto en una eliminatoria donde el Nottingham Forest ya mostró carácter al evitar una victoria del Porto como local. En el City Ground, los ingleses buscarán imponer su intensidad, mientras los portugueses intentarán mejorar su eficacia. El Forest rompió la racha de los Dragones como locales al ser el primero en esta campaña que evita su triunfo en el Estádio do Dragão, en su sexto partido allí.

La IA considera que es la serie más abierta, con ligera ventaja para el Forest por definir en casa. El Porto generó más peligro en la ida, pero su falta de eficacia condicionó el resultado. Se anticipa a un Porto más propositivo y a un Forest reactivo, donde el factor local puede ser clave.

Real Betis vs Braga

El 1-1 de la ida mantiene la igualdad en una serie donde el Betis llega invicto como local. Ambos equipos anticipan un partido decidido por detalles, con los verdiblancos fuertes en casa y el Braga sólido como visitante. Cuatro victorias y un empate sostienen la fortaleza del conjunto verdiblanco en casa, pero el equipo de los Arsenalistas ha caído solo una vez lejos de su estadio.

Según la IA, el cruce sigue equilibrado, con ligera ventaja para el Betis por su rendimiento como local. Los detalles en la gestión del balón y la precisión en ataque serán determinantes. Se proyecta un partido cerrado, con mayores probabilidades de que el Betis avance, aunque con un desenlace ajustado.

Criterios de desempate en la Europa League 2026: ¿Cuenta el gol de visitante?

En la fase de eliminación directa de la Europa League, los criterios de desempate han cambiado de forma significativa tras la eliminación de la regla del gol de visitante. Anteriormente, anotar fuera de casa otorgaba una ventaja en caso de empate en el marcador global, lo que influía directamente en la planificación táctica de los equipos. Sin embargo, con esta modificación, todos los goles tienen el mismo valor independientemente de dónde se marquen, lo que genera un enfoque más equilibrado entre los partidos de ida y vuelta.

Si al finalizar los 180 minutos reglamentarios (sumando ambos encuentros) el marcador global permanece empatado, la eliminatoria se extiende a una prórroga compuesta por dos tiempos de 15 minutos cada uno. En caso de que la igualdad persista tras este tiempo extra, el equipo que avanzará a la siguiente ronda se definirá mediante una tanda de penales, añadiendo así un componente decisivo de precisión y resistencia mental en el desenlace de la serie.

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