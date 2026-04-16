Los colombianos fracasan en la Europa League

Jhon Lucumí, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa, fueron eliminados en los cuartos de final de la Europa League.

Real Betis y Bologna con colombianos a bordo, eliminados | REUTERS/Marcelo Del Pozo

Se definieron los semifinalistas de la UEFA Europa League 2026. Después de que muchos llamen a los colombianos Radamel Falcao García y Carlos Bacca, los reyes de esta competición. Esta edición se ha quedado sin presencia del país ‘cafetero’ tras la eliminación del Real Betis de España y Bologna de Italia.

El equipo dirigido por el ‘ingeniero’ Manuel Pellegrini cayó en su casa, el Estadio La Cartuja, por cuatro goles a dos, quedando eliminado del segundo torneo más importante a nivel de clubes de Europa. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa fueron la cuota colombiana del encuentro.

Por su parte, el Bologna de Italia tuvo una serie de pesadilla. El marcador global lo dejo eliminado de la Europa League por un resultado de siete goles a uno. Un claro ejemplo de su presente en la Serie A, el cual es bastante discreto. Ahora bien, los italianos tenían una de las bajas más importantes de su plantilla, Jhon Lucumí, el líder de su defensa por acumulación de tarjetas amarillas.

El rendimiento de los colombianos en la Europa League

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue uno de los que más reflectores se llevó. Pues, al hablar de que el Betis venía con la serie empatada y necesita de goles en casa para seguir avanzando, el primer nombre que se viene a la mente es el del delantero colombiano. El número 19 dejo un saldo de tres remates, 14 de 17 pases acertados, dos de tres regates completados, dos recuperaciones y cinco de 12 duelos ganados.

Por su parte, Nelson Deossa sigue tratando de encontrar su lugar en el Real Betis. El volante ‘cafetero’ no fue titular, pero ingresó al 77 y tuvo 14 minutos en cancha. Un remate, 13 de 16 pases acertados, cuatro pases en el último tercio y una recuperación, fueron sus números en el terreno de juego.

Jhon Lucumí, defensor colombiano, a pesar de no estar presente en la terrible goleada sufrida por el Bologna en Inglaterra ante Aston Villa, no tuvo el mejor presente en el torneo continental. Nueve apariciones en 13 partidos de Europa League y una asistencia, fue la influencia del sudamericano en el club italiano.

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