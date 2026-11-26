Armando González enfrentará al siete veces campeón de Europa con dos goles en el torneo y un Olympiacos invicto que busca mantenerse entre los ocho mejores

La Hormiga González habló para Claro Sports de cara al Partido | Claro Sports

Armando González tendrá una de las pruebas más importantes desde su llegada al fútbol europeo. El delantero mexicano enfrentará al AC Milan, uno de los clubes más laureados del continente, cuando Olympiacos lo reciba este jueves 26 de noviembre en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, por la quinta jornada de la fase liga de la Europa League.

El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos con presentes opuestos en el torneo, pero también representará una oportunidad para que La Hormiga siga consolidándose en su primera temporada en Grecia.

El rival supone un desafío importante por su historia. El Milan presume siete títulos de la Copa de Europa y Champions League, además de 19 campeonatos de la Serie A. Sin embargo, el conjunto rossonero llegará a tierras helénicas con la necesidad de recuperar terreno en la clasificación, mientras que el cuadro rojiblanco buscará extender su invicto continental y mantenerse en zona de acceso directo a los octavos de final.

“Yo creo que va a ser un partido muy bonito y especial. No queda más que ir jugada a jugada, partido a partido: es lo que deja. Tratar de ser mejor que el día anterior y enfocarnos en eso. Si tengo 10 minutos, me muero en esos 10 minutos. El jueves va a ser una gran noche”, declaró el mexicano en exclusiva para Claro Sports.

Examen importante para la Hormiga

González ha batallado para asentarse como titular bajo las órdenes de Imanol Alguacil. Aún así, se mantiene como el máximo goleador del equipo. En sus primeros cuatro encuentros de Europa League registra 172 minutos, dos goles y ocho disparos en menos de 180 minutos.

La Hormiga abrió su cuenta continental el 16 de septiembre, cuando anotó al minuto 43 en la victoria por 2-1 frente al Jagiellonia Białystok. Posteriormente volvió a marcar el 22 de octubre, al 78′, en el triunfo por 1-0 sobre Sparta Praga, después de ingresar como suplente. Sus dos goles han llegado en partidos que la escuadra helénica ganó por una mínima diferencia. Además, viene de anotar con la primera pelota que tocó después de entrar desde el banquillo en el duelo liguero ante el Iraklis.

“Siempre trato de meter gol lo más rápido posible, aprovechar los minutos que me den. Echo el sprint porque si estoy más listo para entrar, tengo más minutos en el campo. Por eso siempre trato de, cuando me hablan, correr lo más rápido posible para aprovechar los minutos en el campo. Trato de aprovechar las opciones, meter gol, y hasta que no pite el árbitro puedes meter gol”.

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Ahora tendrá la posibilidad de enfrentarse a un rival de mayor tradición europea, con los ojos del Viejo Continente puestos sobre el partido.

El Milan vuelve al Pireo, donde ya sufrió una eliminación histórica

El Milan nunca ha conseguido una victoria europea como visitante del Olympiacos, al que ha enfrentado dos veces en Grecia: empató 2-2 en septiembre de 1959 y perdió 3-1 en diciembre de 2018. Tampoco ha logrado ganar en sus otras cuatro visitas europeas a clubes griegos, por lo que su balance histórico en ese país es de cuatro empates y dos derrotas.

El primer enfrentamiento entre ambos clubes tiene un significado especial para los rojiblancos. El 13 de septiembre de 1959, el conjunto de El Pireo disputó ante el Milan su primer partido en una competición continental. Los griegos estuvieron dos veces por delante en el marcador, gracias a Kostas Papazoglou e Ilias Yfantis, pero José Altafini respondió con un doblete para establecer el 2-2. Los rossoneri terminaron avanzando después de imponerse por 3-1 en Italia, con tres goles de Giancarlo Danova.

La historia cambió casi seis décadas después. El 13 de diciembre de 2018, Olympiacos recibió a la escuadra lombarda en la última jornada de la fase de grupos de la Europa League. Los italianos llegaron con tres puntos de ventaja y mejores posibilidades de clasificación, pero el conjunto griego consiguió una victoria por 3-1 con anotaciones de Pape Abou Cissé, un autogol de Cristian Zapata y un penalti de Kostas Fortounis. Zapata también marcó para los visitantes.

Aquel resultado dejó a ambos equipos con diez puntos, pero la escuadra griega avanzó a dieciseisavos de final gracias al criterio de enfrentamientos directos. El Milan, que había ganado 3-1 el primer partido en San Siro, quedó eliminado por la diferencia de goles como visitante entre ambos encuentros, criterio vigente en aquella edición.

Olympiacos llega invicto y el Milan atraviesa una crisis ofensiva en Europa

Después de cuatro jornadas, Olympiacos ocupa la sexta posición con diez puntos, producto de tres victorias y un empate, mientras que Milan aparece en el lugar 28 con solamente tres unidades, un triunfo y tres derrotas. Los griegos están provisionalmente entre los ocho equipos que avanzarían directamente a octavos de final; los italianos, por ahora, se encuentran fuera de los 24 puestos de clasificación.

El equipo de Imanol Alguacil ha construido su campaña sobre la solidez defensiva. Después de vencer 2-1 al Jagiellonia, superó 1-0 al Marseille y al Sparta Praga, antes de empatar 0-0 con Rennes. Olympiacos solamente ha recibido un gol en cuatro encuentros y acumula tres porterías a cero consecutivas.

El panorama es distinto para el Milan de Rúben Amorim. Debutaron con una derrota de 2-0 frente al Benfica, reaccionaron con un contundente 4-0 sobre Salzburg, pero posteriormente cayeron 3-0 ante Bournemouth y 2-0 contra Ferencváros. El equipo italiano solamente ha marcado cuatro goles en el torneo, todos durante su única victoria, aunque recuperaron sensaciones positivas en la Serie A, con un triunfo por 5-1 sobre Frosinone.

Para Olympiacos, una cuarta victoria significaría llegar a 13 puntos y reforzar sus aspiraciones de terminar entre los ocho mejores de la fase liga. Il Diavolo, por su parte, necesita comenzar a sumar para acercarse a los puestos de playoff. En ese escenario, González buscará ampliar su cuenta goleadora frente a un adversario de siete Copas de Europa que llega obligado a mejorar sus resultados.