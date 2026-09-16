Los próximos días de descanso para los mexicanos llegarán el próximo mes de noviembre de 2026

En noviembre los mexicanos tendrán más días de asueto | Reuters

Apenas estamos en el cierre de las Fiestas Patrias con su respectivo día de asueto y los mexicanos ya casi tendrían que preparar el plan para el siguiente día festivo de este año. El próximo descanso obligatorio para los trabajadores y estudiantes vendrá en el mes de noviembre, que incluye otro puente durante este mes.

Días festivos 2026: ¿Cuándo es el próximo puente en México?

Después de las celebraciones por la Independencia de México, el calendario de 2026 todavía contempla días de descanso que permitirán a millones de personas organizar una salida, reunirse con familiares o simplemente aprovechar una pausa de sus actividades. El próximo puente que coincidirá para trabajadores y estudiantes llegará en noviembre, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

¿Cuándo es el próximo puente en México?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el siguiente día de descanso obligatorio para las personas trabajadoras será el lunes 16 de noviembre de 2026, ya que la legislación establece como feriado el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.

Para quienes tienen una jornada habitual de lunes a viernes, este descanso permitirá formar un periodo de tres días consecutivos, desde el sábado 14 hasta el lunes 16 de noviembre. Las actividades laborales se retomarán el martes 17 de noviembre, salvo en aquellos empleos que por sus características requieran prestar servicio durante el día feriado.

Aunque el aniversario de la Revolución Mexicana se conmemora oficialmente el 20 de noviembre, la LFT traslada el descanso al tercer lunes del mes. En 2026, esa fecha corresponde precisamente al lunes 16, lo que permite formar el fin de semana largo sin necesidad de que el aniversario histórico coincida con el día de descanso.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tampoco tendrán clases el lunes 16 de noviembre. El calendario de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2026-2027 incluye esa fecha entre las suspensiones de labores docentes aplicables a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Existe, sin embargo, una diferencia entre los calendarios laboral y escolar. La SEP también establece suspensión de labores docentes el lunes 2 de noviembre de 2026, por lo que los alumnos tendrán un descanso previo que no está considerado como día obligatorio de descanso para los trabajadores por la LFT. Si se busca un “puente” que coincida tanto para empleados como para estudiantes, el siguiente será el del 16 de noviembre.

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Después del feriado de noviembre, el último día de descanso obligatorio establecido por la LFT para 2026 será el viernes 25 de diciembre, Navidad. Al caer en viernes, las personas que normalmente no trabajan sábado y domingo también podrán enlazar tres días de descanso. La SEP, por su parte, tendrá para entonces su periodo de receso escolar de fin de año.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas en un día feriado? Esto dice la LFT

Las personas que deban trabajar el lunes 16 de noviembre tienen derecho a un pago adicional. El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que, además del salario correspondiente al día de descanso obligatorio, el empleado debe recibir un salario doble por el servicio prestado. En términos prácticos, esto significa que el pago total por esa jornada equivale a un salario triple.

Por ejemplo, si una persona recibe 500 pesos de salario diario y trabaja durante el descanso obligatorio, le corresponden 500 pesos por el día feriado más 1,000 pesos por haber prestado sus servicios, para un total de 1,500 pesos. Esta disposición aplica a los días establecidos como descanso obligatorio en la legislación laboral, entre ellos el 16 de noviembre y el 25 de diciembre.

Fuentes consultadas: Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), Ley Federal del Trabajo publicada en Orden Jurídico Nacional y calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública.

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