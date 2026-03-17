Rating Colombia del 16 de marzo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’, líder absoluto

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el lunes 16 de marzo.

A Otro Nivel pisa fuerte en el rating | Caracol TV

Pasamos la mitad del mes de marzo y el rating de la televisión colombiana sigue siendo contundente. Los colombianos siguen dejando en claro cual es su producción de los canales nacionales favorita y Caracol TV sonríe. En Claro Sports les traemos todos los detalles.

Rating en Colombia del 16 de marzo de 2026, según CNC

A Otro Nivel | Canal Caracol | 11,08 % Noticias Caracol PRM | 9,61 % La Casa de los Famosos | Canal RCN | 6,16 % Noticias Caracol MD | 5,84 % Las de Siempre | Canal RCN | 5,67 % Espacio Político: Partico Conservador | Canal RCN | 5,41 % La Rosa de Guadalupe parte 2 | Canal RCN | 5,11 % La Reina del Flow 3 | Canal Caracol | 5,05 % Noticias RCN PRM | 5,01 % Tormenta de Pasiones | Canal Caracol | 3,99 %

Parrilla futbolera de este martes 17 de marzo del 2026:

12:45 p.m. | Sporting de Lisboa vs Bodo Glimt | Champions League.

3:00 p.m. | Arsenal vs Bayer Leverkusen | Champions League.

3:00 p.m. | Chelsea vs PSG | Champions League.

3:00 p.m. | Manchester City vs Real Madrid | Champions League.

4:10 p.m. | Llaneros vs Cúcuta | Liga BetPlay.

8:30 p.m. | Millonarios vs Atlético Nacional | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el rating estipulado por el Centro Nacional de Consultorías (CNC) se mide a través de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio nacional. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que el anterior.Rating en Colombia de los últimos días.

Rating en Colombia de los últimos días

Lea también: