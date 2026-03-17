Djalma Santos, el lateral que cambió la historia de los Mundiales: leyenda en tres equipos de estrellas

Participó en cuatro Copas del Mundo, ganó dos títulos con Brasil y fue elegido tres veces en el equipo ideal del Mundial; así fue la carrera de Djalma Santos

En la historia de la Copa del Mundo hay futbolistas que brillan en un torneo, otros que marcan una época… y unos pocos que trascienden generaciones. Entre estos últimos está Djalma Santos, el lateral derecho brasileño que redefinió su posición y dejó una huella imborrable en los Mundiales.

Djalma Pereira Dias dos Santos nació el 27 de febrero de 1929 en Sao Paulo, Brasil. A lo largo de su carrera se convirtió en uno de los defensores más elegantes y completos que ha visto el fútbol. Su combinación de solidez defensiva, técnica y capacidad para incorporarse al ataque lo transformó en un jugador adelantado a su tiempo.

En una época en la que los laterales se limitaban a defender, Djalma Santos rompió el molde. Era común verlo salir con el balón dominado, proyectarse por la banda derecha y participar activamente en la construcción del juego ofensivo. Su estilo marcó una referencia para las generaciones posteriores.

Su legado en la Copa del Mundo es extraordinario. Djalma Santos participó en cuatro ediciones del torneo más importante del fútbol: Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. En dos de ellas alcanzó la gloria máxima con la selección brasileña.

El primer gran capítulo llegó en el Mundial de Suecia 1958. Brasil conquistó su primer título mundial en una generación histórica que incluía a Pelé, Garrincha y Didi. Djalma Santos fue una pieza clave en la defensa de aquel equipo que cambió para siempre la forma de jugar al fútbol.

Djalma Santos y su legado en la Copa del Mundo | Claro Sports

Cuatro años después, en Chile 1962, Brasil volvió a coronarse campeón del mundo. Nuevamente, el lateral derecho fue protagonista de una selección que confirmó su dominio en el fútbol internacional.

Pero el impacto de Djalma Santos en los Mundiales va más allá de los títulos. Su consistencia y calidad fueron reconocidas a nivel global con un logro que muy pocos futbolistas han alcanzado.

El brasileño fue incluido en el Equipo de Estrellas de tres Copas del Mundo: 1954, 1958 y 1962. Esto lo coloca en un grupo extremadamente selecto dentro de la historia del fútbol.

De hecho, es uno de los únicos tres jugadores que han sido elegidos en el equipo ideal de tres Mundiales del máximo nivel organizado por la FIFA. Comparte ese privilegio con dos leyendas alemanas de distintas épocas: Franz Beckenbauer y Philipp Lahm.

El dato refleja la magnitud de su impacto. No se trató solo de un gran torneo o de una generación dorada: Djalma Santos mantuvo un nivel de excelencia durante más de una década en el escenario más exigente del fútbol mundial.

Incluso en Inglaterra 1966, cuando tenía 37 años, todavía formaba parte de la selección brasileña, demostrando una longevidad y una calidad poco comunes en el fútbol de élite.

Djalma Santos falleció el 23 de julio de 2013 en Uberaba, Minas Gerais, pero su legado permanece intacto. Fue el lateral derecho que adelantó su tiempo, el defensor que también sabía atacar y una de las figuras más consistentes que ha pasado por la Copa del Mundo.

Por todo ello, su nombre sigue ocupando un lugar privilegiado entre los mejores futbolistas en la historia de los Mundiales. Una leyenda que convirtió la banda derecha en territorio de grandeza.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Cuando faltan 86 días para el arranque del Mundial 2026, presentamos a Djalma Santos como parte de nuestro conteo Claro Sports de los 100 mejores futbolistas en la historia de las Copas del Mundo de todos los tiempos.

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