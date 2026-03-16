Posibles alineaciones de Llaneros vs Cúcuta por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Los de la ‘Media Colombia’ y ‘Motilones’ abrirán la jornada 12 en Villavicencio.

Las posibles de Llaneros vs Cúcuta | Vizzor

Se abre el telón de una nueva jornada. La Liga se pasa volando y, sin duda, se juegan fechas cruciales donde algunos equipos se juegan todo no solo por la clasificación, sino por levantar en promedio para salvar la categoría. Así es el contexto de Cúcuta, el ‘Motilón’, que tan solo ha sumado una victoria en lo que va del torneo.

Del otro lado, Llaneros, el cuadro local, espera volver al triunfo y seguir peleando por un lugar en finales. En medio del denso trancón en la mitad de tabla, el equipo dirigido por José Luis García está llamado a conquistar el triunfo y esperar por otros resultados. Esto es lo que debe saber rumbo al pitazo inicial.

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Juan Pertuz, Alejandro Moralez, Francisco Meza, Jimmy Medranda; Kevin Rincón, Kelvin Osorio; Juan José Ramírez, Jhonier Blanco, Jhon Vásquez y Carlos Cortés Barreiro. DT: José Luis García.

Posible alineación de Cúcuta para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Yaír Abonía, Jhon Quiñones, Diego Calcaterra, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Víctor Mejía, Kevin Londoño; Jhon Valencia, Eduar Arizalas y Luifer Hernández. DT: Ríchard Páez.

¿Cómo y dónde ver a Llaneros vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, que se llevará a cabo en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé, iniciará este martes 17 de marzo a partir de las 4:10 p.m. (hora COL). El duelo se podrá ver a través de Win Sports y Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Llaneros

13.03.2026 | Atlético Nacional 2-0 Llaneros | Fecha 11.

09.03.2026 | Llaneros 2-0 Jaguares | Fecha 16 (adelantado).

05.03.2026 | Llaneros 1-1 Internacional de Bogotá | Fecha 10.

20.02.2026 | Llaneros 2-2 Independiente Medellín | Fecha 8.

14.02.2026 | Millonarios 2-1 Llaneros | Fecha 7.

Últimos partidos del Cúcuta Deportivo

14.03.2026 | Cúcuta Deportivo 0-2 Deportivo Cali | Fecha 11.

09.03.2026 | Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo | Fecha 10.

01.03.2026 | Deportivo Pasto 3-2 Cúcuta Deportivo | Fecha 9.

23.02.2026 | Cúcuta Deportivo 3-2 Deportes Tolima | Fecha 8.

17.02.2026 | Alianza 1-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 7.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro central: Carlos Ortega (Bolívar).

Carlos Ortega (Bolívar). Asistente 1: Jhon Zambrano (Tolima).

Jhon Zambrano (Tolima). Asistente 2: Cristian Mosquera (Valle).

Cristian Mosquera (Valle). Cuarto árbitro: Juan Becerra (Meta).

Juan Becerra (Meta). VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

Mauricio Pérez (Antioquia). AVAR: Ariel Quintana (Córdoba).

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