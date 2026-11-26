Ayoub Oufkir ingresó en el segundo tiempo y firmó un doblete para darle al conjunto neerlandés su tercera victoria en la competencia europea

Contundente victoria del AZ Alkmaar | Reuters

El AZ Alkmaar protagonizó una remontada en territorio checo al vencer 2-4 al Sparta Praga, en el encuentro correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027. El conjunto neerlandés se sobrepuso a una desventaja de dos anotaciones en el Stadion Letná y encontró en Ayoub Oufkir, autor de un doblete, al futbolista que marcó la diferencia durante la segunda mitad. Con este resultado, el equipo de Leeroy Echteld llegó a nueve puntos en la competencia europea. El mexicano Mateo Chávez se mantuvo en el banquillo.

El Sparta Praga apenas necesitó cuatro minutos para abrir el marcador. Después de que Jari De Busser detuviera un primer intento de Jonatan Braut Brunes, el delantero noruego encontró una segunda oportunidad frente a la portería. John Mercado envió un centro al área que Brunes aprovechó para marcar de cabeza el 1-0, obligando al conjunto visitante a modificar su planteamiento desde los primeros minutos del encuentro.

El AZ Alkmaar intentó responder mediante Wassim Bouziane, Bendegúz Kovács y Calvin Stengs, aunque sus remates fueron contenidos por la defensa local. El conjunto checo aprovechó los espacios y amplió su ventaja al minuto 27, cuando Patrik Vydra recibió una asistencia de Brunes y definió con la pierna derecha dentro del área para establecer el 2-0. Los dirigidos por Lukáš Bláža mantuvieron la presión sobre la portería neerlandesa y se marcharon al descanso con dos goles de diferencia.

Los cambios del AZ Alkmaar marcan el rumbo de la remontada

La respuesta de los visitantes llegó después del descanso. Denso Kasius puso a prueba al guardameta Jakub Surovčík antes de que Peer Koopmeiners recortara distancias al minuto 52, con un disparo de zurda dentro del área tras recibir un pase de Bouziane. La anotación modificó la dinámica del encuentro y llevó a Leeroy Echteld a realizar tres sustituciones al minuto 56, con los ingresos de Ayoub Oufkir, Ro-Zangelo Daal y Dave Kwakman.

El Sparta Praga estuvo cerca de recuperar su ventaja de dos anotaciones cuando Ki-Jana Hoever estrelló un disparo en el poste derecho al minuto 67. Apenas un minuto después, el AZ Alkmaar encontró el empate gracias a dos de los futbolistas que habían ingresado desde el banquillo. Kwakman asistió a Ro-Zangelo Daal, quien sacó un disparo desde fuera del área que se incrustó en la escuadra derecha de la portería de Surovčík para establecer el 2-2.

El conjunto neerlandés mantuvo la iniciativa y completó la remontada cinco minutos más tarde. Daal volvió a participar en una acción ofensiva, esta vez como asistente de Ayoub Oufkir, quien sacó un remate de zurda desde fuera del área para colocar el 3-2 al minuto 73. Los ajustes de Echteld dieron resultado ante un Sparta Praga que pasó de tener una ventaja de dos anotaciones a verse obligado a buscar el empate frente a su afición.

Los locales adelantaron sus líneas durante el último tramo del encuentro y generaron oportunidades por conducto de Patrik Vydra y Loïc Mbe Soh, aunque Jari De Busser evitó el empate con una intervención ante un remate de cabeza del defensor francés. Con el Sparta Praga volcado al ataque, el AZ Alkmaar aprovechó los espacios al minuto 84, cuando Calvin Stengs asistió a Oufkir en un contragolpe y el atacante completó su doblete con el 4-2.

Con la victoria, el AZ Alkmaar alcanzó los nueve puntos, producto de tres triunfos y dos derrotas, y recuperó terreno en la clasificación de la Europa League, mientras que el Sparta Praga se quedó con cuatro unidades y encadenó su tercer descalabro consecutivo en el certamen. El conjunto neerlandés recibirá al Sturm Graz el próximo 10 de diciembre, en la sexta jornada de la fase de liga, mientras que los checos visitarán al Salzburg con la necesidad de sumar para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.