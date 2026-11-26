Saprissa, por el liderato, Alajuelense, por la clasificación.

Saprissa y Alajuelense van por distintos objetivos. | X: @ldacr

La fase regular del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica llega a su fin. Este fin de semana se disputará la jornada 18 de competencia y quedarán definidos los cuatro semifinalistas que seguirán en pugna por el título. Si bien ya hay tres lugares asegurados, aún queda uno vacante que saldrá de Alajuelense o San Carlos, que curiosamente se enfrentan entre sí para determinar el último cupo.

Los tres aspirantes al liderato cerrarán como locales: Saprissa recibirá a Inter San Carlos, Cartaginés a Pérez Zeledón y Sporting FC a Puntarenas. Todos tendrán la oportunidad de defender sus aspiraciones ante su gente, mientras en el Carlos Ugalde Álvarez se resolverá la última clasificación. El Clausura llegará así a una jornada final con dos focos de tensión: quién termina en la cima y quién consigue mantenerse en la disputa del título.

Las cuentas son claras: Alajuelense avanzará si gana o empata, mientras que San Carlos necesita obligatoriamente una victoria. Un triunfo local llevaría a los norteños a 30 unidades y dejaría a los rojinegros con 29, fuera de las semifinales. Para la Liga, en cambio, sumar al menos un punto será suficiente para conservar la cuarta posición y seguir en carrera por el título.

Más información: Cartaginés remonta ante Alajuelense y deja al rojo vivo la pelea por las semifinales Contar con dos resultados favorables representa una ventaja para Alajuelense, aunque también plantea el desafío de administrar el encuentro sin quedar condicionado por el empate. San Carlos conoce de antemano la necesidad de buscar los tres puntos, pero deberá equilibrar esa ambición con el cuidado defensivo. La manera de manejar la presión puede ser determinante en un duelo sin margen para corregir después.

¿Cuándo se juega la última fecha del Apertura 2026 de Costa Rica? Partidos y horarios

La jornada 18 del Apertura 2026 se jugará entre el viernes 27 y sábado 28 de noviembre.

Viernes 27 de noviembre:

Herediano vs Escorpiones, 20.00 hs.

Sábado 28 de noviembre:

Cartaginés vs Zeledón, 19.00 hs

San Carlos vs Alajuelense: 19.00 hs

Saprissa vs Inter San Carlos, 19.00 hs

Sporting vs Puntarenas, 19.00 hs

¿Qué necesitan Alajuelense y San Carlos para clasificar a semifinales?

Como Alajuelense tiene 29 puntos y San Carlos 27, a los manudos les alcanzaría con el empate de visitante para lograr el objetivo. Por su parte, los locales están obligados a ganar si pretenden seguir en carrera.

¿Quién gana la fase regular si Saprissa y Cartaginés terminan empatados?

En caso de Saprissa y Cartaginés finalicen igualados en puntos al término de la última jornada, el campeón será quien mejor diferencia de gol mantenga. Actualmente, los ‘morados’ tienen +18, mientras que los de Cartaginés tienen +13.

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