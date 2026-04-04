Saprissa vs Pérez Zeledón en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Saprissa Pérez Zeledón Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Saprissa y Pérez Zeledón protagonizarán en el Estadio Ricardo Saprissa uno de los partidos destacados de la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica. En plena Semana Santa y tras el parate por la Fecha FIFA, el campeonato retoma su ritmo con un duelo que enfrenta a dos equipos con objetivos distintos, pero con la misma necesidad de sumar puntos en la recta decisiva.

El conjunto morado llega con confianza luego de vencer 3-1 a San Carlos en su última presentación por liga, además de haber asegurado su lugar en la final del Torneo de Copa tras eliminar a Liberia. El equipo dirigido por Hernán Medford se mantiene en la parte alta de la tabla y buscará sostener su rendimiento para seguir en la pelea por el liderato. El antecedente más reciente ante Pérez Zeledón, un empate 3-3 en enero, deja claro que no puede confiarse.

Por su parte, Pérez Zeledón atraviesa un torneo irregular y necesita puntos para alejarse de los últimos puestos. El equipo ha tenido dificultades para sostener resultados, pero ya demostró que puede competir ante rivales fuertes, como lo hizo en ese empate ante Saprissa. En este contexto, intentará aprovechar cualquier oportunidad para sumar en una cancha exigente.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Saprissa vs Pérez Zeledón de la jornada 14 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Saprissa y Pérez Zeledón está programado para el domingo 5 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Saprissa vs Pérez Zeledón hoy

Ni Saprissa ni Pérez Zeledón cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Hernán Medford y Roberth Arias no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Saprissa : Abraham Madriz, Ricardo Blanco, Pablo Arboine, Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa, Gerald Taylor, Jefferson Brenes, Luis Paradela, Mariano Torres, Gerson Torres, Tomás Rodríguez. DT : Hernán Medford

: Abraham Madriz, Ricardo Blanco, Pablo Arboine, Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa, Gerald Taylor, Jefferson Brenes, Luis Paradela, Mariano Torres, Gerson Torres, Tomás Rodríguez. : Hernán Medford Pérez Zeledón: Bryan Segura, Barlon Sequeira, William Fernández, Eduardo Pastrana, Luis Hernández, Kendall Porras, José Porras, Andrey Soto, Ethan Drummond, Máximo Pereira, Manuel Morán. DT: Roberth Arias.

Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs Pérez Zeledón en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Pérez Zeledón:

29 de enero de 2026 | Pérez Zeledón 3-3 Saprissa | Torneo Clausura

22 de septiembre de 2025 | Saprissa 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Apertura

26 de julio de 2025 | Pérez Zeledón 0-1 Saprissa | Torneo Apertura

7 de de julio de 2025 | Pérez Zeledón 0-3 Saprissa | Torneo Clausura

16 de enero de 2025 | Saprissa 0-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura

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