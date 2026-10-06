Fernando Ortiz lanza guiño a Chile tras respaldo de Alexis Sánchez para dirigir a La Roja

El combinado chileno dirigido por Nicolás Córdova se prepara para encarar su último duelo amistoso en esta Fecha FIFA ante la Selección Mexicana, la cual le trae gratos recuerdos

Fernando Ortiz no ocultó su deseo por dirigir a una selección | Imago7/Reuters

Fernando Ortiz dejó abierta una puerta hacia la Selección de Chile. El entrenador argentino de Colo Colo respondió al respaldo que recibió de Alexis Sánchez y reconoció que dirigir un combinado nacional representa una posibilidad atractiva para cualquier técnico, aunque por ahora aseguró que su atención permanece en sus compromisos con el conjunto albo.

El nombre del ‘Tano’ comenzó a relacionarse con la Roja después de que Miguel Ángel Neira, mundialista chileno en España 1982, señalara que le gustaría verlo como entrenador del combinado nacional. Alexis Sánchez reaccionó posteriormente a una publicación sobre esa posibilidad con un emoji de apretón de manos, gesto que fue interpretado como una muestra de aprobación hacia el técnico de Colo Colo.

Ortiz fue consultado sobre aquella reacción y admitió que las palabras alrededor de su nombre lo sorprendieron. “No lo vi, me lo mencionaron. Me da vergüenza, pero que un jugador de la dimensión de Alexis haya comentado me pone muy feliz”, expresó el entrenador argentino durante la conferencia previa al partido de Copa Chile frente a Deportes Puerto Montt.

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El técnico profundizó sobre una eventual oportunidad al frente de Chile y lanzó el guiño que alimentó las versiones sobre su futuro. “A todo técnico le gustaría dirigir a una Selección, es algo muy importante para la carrera de un entrenador”, señaló Ortiz, aunque inmediatamente aclaró que actualmente no contempla apartarse de sus responsabilidades con Colo Colo.

La respuesta llega mientras Chile mantiene abierto el debate sobre quién debe encabezar su próximo proceso desde el banquillo. Nicolás Córdova continúa como entrenador interino y la posibilidad de Ortiz ha comenzado a aparecer entre distintas voces del fútbol chileno, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial que lo coloque como candidato formal.

Dentro de Colo Colo también han reaccionado a las versiones. Nicolás Monckeberg, director de Blanco y Negro, aseguró días atrás que “los buenos técnicos empiezan a sonar en la selección” y remarcó que Ortiz conserva la confianza de la institución. El directivo también destacó el trabajo realizado por el argentino durante su etapa al frente del Cacique.

Por ahora, Ortiz evita proyectarse más allá de su presente inmediato. “No sale de mi cabeza lo de mañana: tengo que sacar adelante el partido con Puerto Montt, que es el más importante”, afirmó antes de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile, serie a la que Colo Colo llega con ventaja de 1-0 tras imponerse en el duelo de ida.

El respaldo público de Alexis Sánchez y la respuesta del propio entrenador instalaron el nombre de Fernando Ortiz alrededor de una Roja que piensa en su siguiente etapa. El argentino no confirmó alguna negociación ni aseguró que vaya a dirigir a Chile, pero tampoco ocultó que conducir una selección resulta atractivo para su carrera, dejando un mensaje abierto mientras mantiene el foco en Colo Colo.