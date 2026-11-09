Chivas deja escapar el triunfo ante León y Milito lanza advertencia de cara a la Liguilla

El técnico de Chivas lamentó el empate ante León y advirtió que las desconcentraciones pueden costarle caro al equipo en la pelea por el título del Apertura 2026

Milito señala los errores que podrían costarle caro en la Liguilla. Imago 7

Chivas tenía todo para quedarse con el liderato del Apertura 2026, pero terminó dejando escapar una victoria que Gabriel Milito considera inaceptable para un equipo que aspira al título. El Guadalajara empató 1-1 con León en el duelo que cerrpo la jorada 16, pese a jugar durante buena parte del encuentro con un futbolista más, y el técnico argentino no ocultó su molestia por las oportunidades desperdiciadas y las desatenciones del cierre.

El resultado dejó al Rebaño con la sensación de haber perdido dos puntos en un partido que tenía controlado. Milito incluso se tomó tiempo antes de comparecer ante los medios después del encuentro. El entrenador sostuvo una charla con sus jugadores y posteriormente reconoció que un equipo que pretende conquistar algo importante no puede cometer los errores que aparecieron ante La Fiera.

“No esperábamos este resultado, sobre todo cómo se dio el partido. Hicimos valer, sobre todo el segundo tiempo, la superioridad de tener un jugador más. Marcamos el gol, tuvimos situaciones para marcar y aumentar la diferencia y cerrar el partido. No lo hicimos, dejamos con vida a León”, expresó en conferencia de prensa.

Milito lamenta que Chivas no liquidara el partido

El técnico rojiblanco consideró que Guadalajara controló el partido y generó las ocasiones necesarias para aumentar la ventaja después de quedarse con un jugador más. Chivas encontró el gol y tuvo oportunidades para ampliar el marcador, pero la falta de efectividad evitó que pudiera sentenciar el encuentro. León aprovechó esa situación y mantuvo la posibilidad de rescatar el empate hasta los últimos minutos.

La igualdad llegó al minuto 88, cuando Paúl Bellón ganó la posición a su marcador dentro del área chica y remató para vencer al guardameta rojiblanco. Para Milito, ese desenlace fue consecuencia directa de no haber cerrado el partido cuando Chivas tenía el control y la superioridad numérica. “No lo hicimos, dejamos con vida a León”, insistió el estratega, quien reconoció que el equipo tuvo las condiciones para conseguir una ventaja mayor.

Chivas recibió un aviso antes del gol de Paúl Bellón

Milito puso especial atención en las jugadas a balón parado. El entrenador aseguró que Chivas ya había recibido una advertencia antes de la acción que terminó en el empate, pero el equipo no corrigió la situación. “Nos faltó la atención necesaria en esas últimas dos pelotas, porque primero hubo un aviso antes del gol”, explicó.

El argentino consideró que Guadalajara debió mostrar mayor concentración para defender las dos acciones a balón parado que se presentaron en los minutos finales. “Nos faltó mayor atención para defender esas dos pelotas detenidas para lograr el triunfo, que merecidamente, por lo hecho, por el equipo, hubiese sido justo”, agregó.

La autocrítica de Milito llega en un momento importante del torneo, ya que Chivas está a punto de comenzar la fase decisiva del Apertura 2026 y deberá corregir este tipo de situaciones si quiere competir por el campeonato.

¿Chivas todavía puede terminar como líder del Apertura 2026?

A pesar del empate ante León, Chivas todavía tiene posibilidades de terminar como líder de la fase regular del Apertura 2026.El Guadalajara necesita vencer a Cruz Azul en la última jornada y esperar que América no gane su partido para quedarse con el primer lugar.

El escenario mantiene abierta la pelea por la cima, pero también aumenta el peso del empate ante León. Chivas tuvo la oportunidad de llegar a la última fecha con una posición todavía más favorable, pero terminó dejando dos puntos en el camino.

El duelo ante Cruz Azul será, por tanto, determinante para el cierre de la fase regular y puede definir la posición del Guadalajara antes de comenzar la Liguilla.

La advertencia de Milito antes de la Liguilla

Más allá de la posibilidad de terminar como líder, el principal mensaje de Milito apunta a la necesidad de corregir los errores de concentración y mejorar la contundencia.

El entrenador valoró el funcionamiento de su equipo, pero dejó claro que jugar bien no es suficiente cuando el objetivo es conquistar un título. Chivas tendrá que aprender a cerrar los partidos cuando tenga una ventaja y evitar que sus rivales recuperen posibilidades en los minutos finales.

El empate ante León dejó una enseñanza clara para el Guadalajara: las oportunidades que no se aprovechan pueden terminar costando puntos, incluso cuando el equipo tiene superioridad numérica y el control del partido.