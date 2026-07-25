Real Madrid va por Yan Diomandé y Leipzig rechaza oferta de 100 millones de euros

El club blanco ya presentó una oferta de 100 millones de euros, pero el RB Leipzig exige una cifra mayor por el extremo.

El Real Madrid va en búsqueda de Yan Diomandé | Reuters

El Real Madrid comenzó las gestiones para intentar incorporar al extremo Yan Diomandé, una de las promesas del RB Leipzig. El club español ya sostuvo conversaciones con la institución alemana y presentó una primera propuesta económica, aunque la respuesta fue negativa y las negociaciones continúan.

De acuerdo con el diario Bild, la directiva madridista mantiene al atacante marfileño entre sus prioridades para este mercado de fichajes. La operación responde a la estrategia del club de incorporar futbolistas jóvenes con proyección para fortalecer su plantilla de cara a las próximas temporadas.

Las conversaciones entre ambas instituciones iniciaron esta semana como una primera toma de contacto para conocer las condiciones de una posible transferencia. Posteriormente, el Real Madrid formalizó una oferta por el jugador.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, la propuesta enviada al RB Leipzig asciende a 100 millones de euros, divididos en 90 millones fijos y otros 10 millones en variables. Sin embargo, el conjunto alemán rechazó la oferta al considerar que el valor del futbolista es superior a esa cantidad.

Las negociaciones permanecen abiertas y también existen contactos entre el Real Madrid y el entorno del jugador para conocer su postura sobre un posible cambio de club durante este verano. Yan Diomandé, de 19 años e internacional con Costa de Marfil, es uno de los futbolistas seguidos por el conjunto blanco desde antes del Mundial. Su nombre figura desde hace meses entre los perfiles analizados por la dirección deportiva para reforzar el ataque.

🚨⚪️ BREAKING: Real Madrid submit initial bid for Yan Diomandé to RB Leipzig with club to club talks underway.



Contacts have started this week between the two clubs, as BILD reported.



Negotiations ongoing also with player’s camp. pic.twitter.com/VepmhNisBx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

Aunque todavía no existe un acuerdo entre los clubes, el interés del Real Madrid se ha intensificado después de presentar su primera propuesta formal. La intención del equipo español es continuar las conversaciones para acercar posturas con el RB Leipzig.

El club alemán, por su parte, mantiene una postura firme respecto al precio del atacante. De acuerdo con la información publicada por medios europeos, Leipzig no contempla negociar por una cifra inferior a los 100 millones de euros y busca obtener un monto mayor para autorizar la salida del futbolista.

La competencia por Diomandé también incluye al Paris Saint-Germain. El conjunto francés ha seguido al extremo durante los últimos meses, aunque tampoco ha conseguido llegar a un acuerdo con el RB Leipzig debido a las exigencias económicas del club alemán.

En Inglaterra también hubo interés por el atacante. Fabrizio Romano reveló que Manchester City y Arsenal realizaron contactos en los últimos diez días para conocer la situación del jugador, pero esas aproximaciones no avanzaron y ninguno de los dos clubes presentó una oferta formal.

De acuerdo con el periodista italiano, el Real Madrid es actualmente el único equipo que ha dado un paso concreto para competir con el PSG por el fichaje del futbolista. La oferta presentada por el conjunto español representa el primer intento oficial por cerrar la incorporación del marfileño.

Por ahora, las negociaciones siguen en marcha. El Real Madrid buscará encontrar una fórmula que convenza al RB Leipzig, mientras el futuro de Yan Diomandé continúa siendo uno de los movimientos que podrían marcar el mercado de fichajes en Europa.

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