PSG vs Slovan Bratislava en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultados de la fase de liga, hoy 9 de septiembre

El último bicampeón quiere iniciar su nueva aventura con un triunfo.

PSG vs Slovan Bratislava, en vivo y en directo | Claro Sports

PSG y Slovan Bratislava se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27, en el comienzo de una nueva defensa del título para el conjunto francés. El equipo dirigido por Luis Enrique inicia su camino con el objetivo de conquistar su tercera Champions consecutiva y convertirse en apenas el quinto club capaz de lograr una hazaña semejante en la historia de la Copa de Europa.

Paris Saint-Germain llega al estreno europeo atravesando un inesperado comienzo de temporada en Francia. Los parisinos todavía no consiguieron ganar después de las primeras tres jornadas de la Ligue 1 y vienen de sufrir una derrota como locales frente al Mónaco, que logró remontar el partido. Pese a este arranque, el vigente campeón europeo tiene la oportunidad de cambiar rápidamente su dinámica en la competición en la que ha sido protagonista durante las últimas temporadas y comenzar con tres puntos la defensa de su corona.

Por su parte, Slovan Bratislava consiguió su lugar en la fase de liga después de completar invicto el proceso de clasificación, en el que eliminó a Saburtalo, Mjallby y Celje. Su estreno tendrá además un componente histórico, ya que Yaya Touré se convertirá en el primer entrenador africano en dirigir un equipo en esta competición. El conjunto eslovaco también tendrá presencia centroamericana con los panameños Rolando Blackman y Cristian Martínez, quienes aparecen como titulares para afrontar uno de los desafíos más exigentes de la primera jornada ante el campeón defensor.

¿A qué hora juegan PSG vs Slovan Bratislava hoy 9 de septiembre en Champions League 2026?

PSG y Slovan Bratislava se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por la primera jornada de la Champions League 2026-27. El partido comenzará a las 16:00 horas de Argentina, 14:00 de Colombia y 13:00 de Centroamérica y México. El encuentro abrirá el camino de ambos equipos en la nueva edición de la máxima competición europea.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de Champions League?

El partido entre PSG y Slovan Bratislava tendrá diferentes opciones de transmisión según el país. En Argentina se podrá ver en vivo por FOX Sports 2, en Colombia será a través de ESPN 3, mientras que en Centroamérica estará disponible solo en Disney+. En México la transmisión será por FOX y en Estados Unidos se podrá seguir en español mediante DAZN.

Alineaciones del PSG vs Slovan Bratislava, al momento

Ni PSG ni Slovan Bratislava cuentan con futbolistas sancionados que no puedan estar disponibles para este duelo de la jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Las alineaciones elegidas por Luis Enrique y Yaya Touré para sus respectivos equipos son las siguientes:

PSG: Matvei Safonov; Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, William Pacho, Nuno Mendes; Dro Fernández, Vitinha, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Ousmane Dembélé y Maghnes Akliouche. DT: Luis Enrique.

Slovan Bratislava: Dominik Takac; César Blackman, Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Sandro Cruz; Cristian Martínez, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim; Tigran Barseghyan, Andraz Sporar y Suleiman Camara. DT: Yaya Touré.

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