Ricardo Marín habla de la salida de Armando González de Chivas: “Es una vara muy alta”

Ricardo Marín se afianzó como titular de Chivas tras la salida de Armando González y suma cuatro goles y dos asistencias

La salida de un elemento como Armando González dejó golpeados y lastimados a sus compañeros al interior de las Chivas. La baja causó dolor en el grupo, pero también existe la certeza de que el joven atacante se fue para cumplir su sueño. Su salida, además, abrió la puerta para otros elementos, entre ellos el delantero Ricardo Marín.

Tras la salida de la ‘Hormiga’, el ‘4K’ se afianzó como titular y comenzó a aprovechar las oportunidades que recibió dentro del equipo rojiblanco. Cuatro goles y dos asistencias son los números que presenta el delantero capitalino, quien registra estadísticas importantes en el torneo.

En 360 minutos jugados, Marín suma cuatro goles, es decir, uno cada 90 minutos. Sus registros lo colocan actualmente como el mejor delantero mexicano en la Liga gracias a estos números, mientras continúa ocupando el lugar que dejó González en el ataque de Chivas.

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El propio delantero reconoció que la salida de Armando González representó un golpe para el vestidor, aunque también destacó que el atacante dejó una referencia importante con lo que consiguió durante su paso por el Guadalajara.

“Sabemos que es algo muy complicado, es de orgullo lo que hizo Hormiga, representa mucho para el club y nosotros, dejó una huella importante. Nos deja tocados su salida, pero es lo mejor para él. Es una vara muy alta que dejó, porque es complicado tener esos números. Quiero enfocarme en mí, las oportunidades que me están dando. Los récords son para romperse, ojalá así sea. Apoyar al equipo y tener buen funcionamiento del equipo, que el equipo sea lo mejor que se vea. Es aprovechar que tenemos oportunidad y que así sea”, expresó.

Marín también habló sobre la importancia de aprovechar la oportunidad que se le presentó tras la salida de González. El atacante dejó claro que su intención es concentrarse en su propio desempeño y responder a la confianza que ha recibido para ocupar un lugar en el once rojiblanco.

“Mucho orgullo, verlo como trabajaba, su profesionalismo y que nos motivaba. La disciplina que tenía es algo que no ves. Hormiga, mis respetos por el trabajo que hacía. Es un orgullo, es un trabajo que él lo ganó y ojalá que le siga yendo bien”, expuso el delantero del Guadalajara.

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Mientras Ricardo Marín busca mantener el ritmo que ha mostrado frente al arco, Chivas también espera recuperar elementos para fortalecer su plantilla. El conjunto rojiblanco podría contar con los regresos de Bryan González y José Castillo, después de que ambos sufrieran sendas lesiones musculares durante las últimas semanas.

De esta manera, el Rebaño mantiene dos situaciones alrededor de su ataque y su plantilla. Por un lado, Marín aprovecha la oportunidad que recibió tras la salida de Armando González y suma cuatro goles y dos asistencias en el torneo; por otro, el equipo espera contar nuevamente con Bryan González y José Castillo después de sus respectivas lesiones musculares.

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