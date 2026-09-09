Dávinson Sánchez le da luz a la oscuridad de Galatasaray en Champions League

El defensor central colombiano de 30 años, Dávinson Sánchez, fue titular en la derrota del Galatasaray ante Sporting de Lisboa.

Dávinson Sánchez con Galatasaray | Foto por FILIPE AMORIM / AFP

Se llevó a cabo la primera fecha la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 y Colombia fue centro de atención con sus principales deportistas. Un duelo colombiano se presentó en esta jornada con el partido entre Sporting de Lisboa y Galatasaray de Turquía. Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez fueron titulares.

El duelo fue apasionante y bastante cambiante. Los turcos comenzaron mucho y se fueron en ventaja con un gol en contra en los primeros minutos del partido. De hecho, en esa jugada, el colombiano Dávinson Sánchez fue vital ganando en las alturas de la capital portuguesa.

Luego, Sporting de Lisboa se encendió y le fue imposible al Galatasaray evitar la remontada. Geny Catamo, el colombiano Luis Javier Suárez y el uruguayo Rodrigo Zalazar, le dieron el triunfo al conjunto dirigido por Rui Borges. Así las cosas, el encuentro culminó con victoria para los portugueses por tres goles a uno.

Así le fue a Dávinson Sánchez ante Sporting de Lisboa

Dávinson Sánchez fue titular y disputó la totalidad del partido entre Galatasaray y Sporting de Lisboa por la primera jornada de la Liga de Campeones. Pese a la derrota, el zaguero de la Selección Colombia sigue siendo vital y fue el segundo jugador con mejor calificación de su equipo.

Un remate, 66 de 69 pases acertados, cuatro pases en el último tercio, cuatro de cinco pases largos completados, 100 % de efectividad en sus regates, tres intercepciones, nueve recuperaciones y cuatro de nueve duelos ganados, fueron los datos de ‘cafetero’.

MÁS INFORMACIÓN: Luis Suárez lidera la victoria del Sporting ante Galatasaray

Con esta actuación, Dávinson Sánchez debuta en la UEFA Champions League 2026-2027 y ya acumula cinco encuentros en la presente temporada. Además, se reportó con gol en la Superliga de Turquía ante Goztepe. El próximo reto por Liga de Campeones para el equipo del colombiano será FC Barcelona el martes 13 de octubre.

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