¡Qué comience el juego! Luis Javier Suárez arranca la Champions League celebrando

El delantero colombiano de 28 años, Luis Javier Suárez, se reportó con su primera anotación en la UEFA Champions League 2026-2027.

Luis Javier Suárez anotó en Champions League | Foto por FILIPE AMORIM / AFP

Inicio la fase de liga de la UEFA Champions League y los colombianos fueron grandes protagonistas. En el Estadio José Alvalade, Sporting de Lisboa hizo las veces de local para verse las caras con el Galatasaray de Turquía. Después de un vibrante partido, el equipo de Luis Javier Suárez se hizo fuerte en casa y venció a los turcos por tres goles a uno.

El juego comenzó completamente diferente a lo que la lógica dictaminaba. Galatasaray arrancó mucho mejor, se mostró solido y atrevido en el terreno de juego. De hecho, los primeros 45 minutos son en su mayoría dominio turco. No en vano, a los cinco minutos de haber iniciado las acciones ya se había puesto en ventaja.

Ahora bien, como digno equipo tradicional del fútbol mundial, Sporting de Lisboa jugando bien o jugando mal, algo siempre genera. En la primera mitad, tiempo en el que dejo mucho que desear, Geny Catamo sacó un gol de otro partido y mandó al descanso con un empate en el marcador.

El segundo tiempo fue a otro precio. Los portugueses cambiaron rotundamente su actitud y se llevaron por delante al Galatasaray de Turquía. Al minuto 57, Luis Javier Suárez fabricó un penal y cambió el cobro por gol. Tan solo seis minutos después, el uruguayo Rodrigo Zalazar clavó un tremendo remate de tiro libre y selló la victoria local por tres tantos a uno.

Así le fue a Luis Javier Suárez ante Galatasaray

Luis Javier Suárez fue titular y disputó 73 minutos en el partido entre Sporting de Lisboa y Galatasaray de Turquía por la primera fecha de la UEFA Champions League 2026-2027. El goleador del equipo portugués fue una de las grandes figuras del primer triunfo por Liga de Campeones de la presente temporada.

Al minuto 57, el nacido en Santa Marta se hizo un espacio dentro del área y logró ganar un penal tras una infracción compartida entre portero y defensor central rival. En una de sus especialidades, el delantero de la Selección Colombia no falló. Remató cruzado bien pegado al poste y puso a su equipo en ventaja.

🇨🇴⚽️ GOL DE LUIS JAVIER SUÁREZ



El delantero de 28 años anotó el segundo gol del #SportingCP ante #Galatasaray



1ª anotación en #ChampionsLeague

Quinto gol de la temporada pic.twitter.com/wshdQh3QZe — Nicolás Cadena (@nicocadena_) September 9, 2026

Un gol, un penal ganado, tres remates, 10 de 13 pases acertados, 100 % de efectividad en sus regates y tres recuperaciones, fueron los números del colombiano ante el conjunto turco. Datos y estadísticas que lo dejaron como el segundo jugador con mejor calificación del partido.

MÁS INFORMACIÓN: El Atleti cae ante el Liverpool pese a la sorpresiva titularidad de Julián Álvarez

Con esta anotación, Luis Javier Suárez abre su cuenta goleadora en la UEFA Champions League 2026-2027. Un gol que se suma a los cuatro que ya ha anotado por liga local en apenas seis partidos jugados con la camiseta del Sporting de Lisboa en esta nueva temporada.

Te puede interesar: