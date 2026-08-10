Lautaro Martínez aparece como plan B del Barcelona si se complica el fichaje de Julián Álvarez

El delantero del Inter gana fuerza como alternativa en la lista de Deco y Hansi Flick ante el bloqueo del Atlético de Madrid

Lautaro Martínez aparece ahora en el entorno blaugrana | Reuters

El Barcelona mantiene a Julián Álvarez como su principal objetivo para reforzar la delantera, pero la dificultad de la negociación con el Atlético de Madrid ha obligado a la dirección deportiva a estudiar alternativas. De acuerdo con información de El Desmarque, Lautaro Martínez aparece ahora como una de las opciones que más fuerza ha tomado dentro del club blaugrana.

La prioridad continúa siendo Julián Álvarez, quien regresó este lunes al trabajo con el Atlético después de sus vacaciones. El Barcelona espera que el atacante argentino pueda hablar con Diego Simeone y con la dirección deportiva rojiblanca para expresar su intención de cambiar de equipo, aunque por ahora la postura del conjunto madrileño es mantenerlo en su plantilla.

“El Barça sigue esperando a Julián porque es su delantero deseado y piensan que esta semana puede ser clave después de hablar con Simeone y la dirección deportiva y les pida salir del Atlético para fichar por el Barça”, informó David Ibáñez en El Desmarque. La negociación, sin embargo, sigue condicionada por las exigencias económicas del Atlético y su negativa inicial a desprenderse del futbolista.

Ante ese escenario, el Barcelona ya contempla activar una segunda vía. “Si la semana que viene sigue encallado el ‘caso Julián’, tendrán que activar el plan B porque Flick quiere un delantero”, añadió El Desmarque. En esa lista aparece Lautaro Martínez, quien cuenta con el respaldo tanto de Hansi Flick como de Deco.

La necesidad de incorporar un centrodelantero se incrementó después de la salida de Robert Lewandowski y ante la posibilidad de que Ferran Torres también abandone la plantilla. El cuerpo técnico busca un atacante que pueda ocupar la posición de referencia ofensiva y que también tenga capacidad para participar en la elaboración y asociarse fuera del área.

Lautaro Martínez tiene contrato con el Inter hasta 2029 y se mantiene como una de las piezas principales del conjunto italiano. El delantero argentino está próximo a cumplir 29 años y, según Transfermarkt, su valor de mercado se encuentra alrededor de los 85 millones de euros, por lo que una eventual salida también requeriría una negociación económica de consideración.

El nombre de Lautaro no es nuevo en el entorno del Barcelona. El argentino ya fue relacionado con el club en mercados anteriores y vuelve a aparecer en los planes de la dirección deportiva como una posible solución para la posición de delantero centro.

Además, el delantero llega después de disputar el Mundial 2026 con Argentina, torneo en el que marcó tres goles. Su situación contractual con el Inter, sin embargo, mantiene cualquier posible operación en una etapa preliminar, ya que el conjunto italiano no tiene necesidad inmediata de desprenderse de uno de sus atacantes principales. Por ahora, Julián Álvarez continúa encabezando la lista del Barcelona y la prioridad de la dirección deportiva será intentar desbloquear su salida del Atlético de Madrid.

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