¡Se acabó la paciencia! Julián Álvarez buscaría forzar su salida sí o sí al Barcelona

El delantero argentino no pudo reunirse con Diego Simeone ni con Miguel Ángel Gil Marín y habría advertido que está dispuesto a plantarse para buscar su salida

El delantero argentino habría amenazado con plantarse | Reuters

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid podría haber alcanzado su punto más delicado. De acuerdo con información publicada por Mundo Deportivo, el delantero argentino regresó este lunes a la ciudad deportiva con la intención de hablar sobre su futuro, pero la ausencia de Diego Pablo Simeone y Miguel Ángel Gil Marín habría terminado por agotar su paciencia.

El atacante de 26 años pretendía reunirse con el entrenador para comunicarle directamente su intención de abandonar el conjunto rojiblanco y pedirle que facilite una posible operación con el Barcelona. Sin embargo, el entrenador argentino se encontraba en Ibiza aprovechando dos días libres y no estuvo presente para recibirlo.

Álvarez tampoco habría podido conversar con Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético y otra de las figuras con capacidad para intervenir directamente en una eventual negociación. Según la misma información, el directivo también se encontraba de vacaciones.

La imposibilidad de hablar con ambos habría provocado el enfado del delantero, quien hasta ahora pretendía resolver su situación mediante el diálogo.

Julián Álvarez habría advertido que se plantará

El escenario podría cambiar a partir de ahora. Según el reporte, Julián habría comunicado a personas presentes en la ciudad deportiva que no cuenten con él y que está dispuesto a plantarse para intentar desbloquear su salida.

La postura del argentino podría quedar más clara el próximo miércoles, cuando está previsto que Simeone vuelva a dirigir los entrenamientos. Entonces, jugador y entrenador tendrían finalmente la oportunidad de hablar directamente sobre una situación que amenaza con convertirse en uno de los principales conflictos del mercado del Atlético.

Otro elemento que alimentaría el malestar del delantero es una supuesta promesa realizada meses atrás. De acuerdo con la versión publicada por el medio catalán, Álvarez sostiene que desde febrero existía un compromiso del club para permitir su traspaso durante este verano.

El Barcelona seguiría como el destino deseado por Julián

El Barcelona aparecería como la prioridad del campeón del mundo en caso de conseguir abandonar Madrid. Por ahora, sin embargo, no existe un acuerdo anunciado entre los clubes y cualquier posible operación dependería de que el Atlético acepte negociar la salida de uno de sus futbolistas más importantes.

Julián tiene contrato con el conjunto rojiblanco, por lo que su voluntad por sí sola no sería suficiente para concretar un cambio de equipo. La posible reunión con Simeone puede convertirse así en el siguiente capítulo de una historia que, según la información surgida desde Barcelona, habría pasado del diálogo a un posible pulso entre el delantero y el Atlético de Madrid.

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