¡Siiiiu! Edu Aguirre se lleva la victoria frente a Gastón Edul dentro de La Velada del Año VI

El español le ganó el combate al argentino recordando la reciente victoria de La Roja en el Mundial 2026

Edu Aguirre recordó a Cristiano tras su victoria | Captura de pantalla@infoLaVelada

Edu Aguirre se quedó con el tercer combate de La Velada del Año VI al imponerse por decisión dividida (4-1) sobre el argentino Gastón Edul, en una pelea que mantuvo el ritmo durante los tres asaltos y que tuvo al periodista español como el peleador más constante sobre el ring instalado en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El enfrentamiento comenzó incluso antes de sonar la campana con dos presentaciones que elevaron el ambiente entre el público. Gastón Edul apareció acompañado por el Himno de Argentina, interpretado por un combatiente de la Guerra de las Malvinas, mientras que Edu Aguirre ingresó sosteniendo la Copa del Mundo y con un mensaje en video de Cristiano Ronaldo, uno de sus grandes referentes, en un guiño que recordó la reciente final entre Argentina y España.

Edu Aguirre tomó la iniciativa desde el primer asalto

ACABA LA PELEA ENTRE EDU AGUIRRE Y GASTÓN EDUL.



¿Quién es tu ganador? pic.twitter.com/cSk9OIbOGq — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

Desde el arranque del combate, Aguirre aprovechó su ventaja de estatura sobre Edul para controlar la distancia y lanzar las primeras combinaciones. El español mantuvo la presión durante buena parte del primer episodio, aunque recibió una advertencia del árbitro por conectar un golpe en la parte lateral de la cabeza de su rival.

En el segundo asalto ambos intercambiaron golpes con mayor intensidad. Aguirre llegó a perder el protector bucal, lo que obligó a detener momentáneamente la pelea, mientras que Edul encontró sus mejores momentos cuando logró llevar al español contra las cuerdas y reducir el espacio para atacar. Sin embargo, Aguirre respondió con combinaciones y recurrió al amarre en distintos pasajes para cortar el ritmo del argentino.

EDU AGUIRRE GANA SU COMBATE EN LA VELADA DEL AÑO VI. pic.twitter.com/zlvEBjpzhV — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

El tercer y último episodio mostró el desgaste físico de ambos peleadores. Edul intentó cerrar el combate con mayor agresividad, consciente de que necesitaba remontar en las tarjetas, pero Aguirre administró la ventaja obtenida durante los primeros rounds y resistió los últimos ataques hasta escuchar la campana final.

Tras la deliberación, los jueces otorgaron la victoria al español por decisión dividida 4-1, desatando la celebración de Aguirre con el tradicional “Siiiiiu”, popularizado por Cristiano Ronaldo.

Aguirre dedica el triunfo a Cristiano Ronaldo y envía un mensaje de unidad

Edu Aguirre celebra con el 'Siu' de su amigo Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/hngvSDvVdZ — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

Después del combate, Edu Aguirre inició su discurso con un “¡Viva España!” y aprovechó el momento para enviar un mensaje de solidaridad a las personas afectadas por los incendios registrados en Madrid.

El periodista también dedicó la victoria a Mariano, a quien describió como un “guerrero”, además de agradecer el respaldo de su entrenador Mike, de su hermano y de su pareja Julia durante toda la preparación. Aguirre extendió su reconocimiento al equipo de El Chiringuito, a Josep Pedrerol, a Georgina Rodríguez y a Cristiano Ronaldo, a quien volvió a definir como “el mejor jugador de la historia”.

Antes de abandonar el escenario, el español tuvo palabras de reconocimiento para Gastón Edul, a quien calificó como un rival fantástico. Además, quiso dejar de lado cualquier rivalidad entre ambos países y aseguró que lo vivido sobre el ring solo formó parte del espectáculo. “Viva Argentina, viva España“, expresó Aguirre mientras celebraba su triunfo como “campeones del mundo”, con referencia al Mundial 2026 ganado por La Roja y cerrando uno de los combates con mayor carga simbólica de la cartelera de La Velada del Año VI.

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