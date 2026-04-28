El talento de Gustavo Puerta seduce a la Serie A

El colombiano podría dar el salto a una de las ligas más importantes del mundo por la proyección que tiene para ofrecer.

Gustavo Puerta con Selección Colombia | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Uno de los jugadores con mejor desempeño en la actual plantilla de Racing de Santander es Gustavo Puerta, equipo que está cerca de lograr el ascenso a LaLiga de España. El aporte del colombiano es valioso y parece que eso le abriría una oportunidad para jugar en un club de gran renombre en Italia.

El mediocampista como tal tiene contrato con su actual escuadra hasta junio del 2029, es decir, le restan tres años todavía. Sin embargo, puede que en el próximo mercado de pases pueda dar un salto de calidad y marcharse a la Serie A, una de las ligas más importantes del mundo.

Rumores recientes indican que el Inter de Milán tendría en carpeta a Puerta, a quien ven como un jugador de alta proyección para su proyecto. No obstante, se debe dejar claro que a la fecha no hay conocimiento de que ya se haya realizado algún tipo de oferta por sus servicios.

Las cifras de una hipotética negociación

El valor actual del mercado de Gustavo es de cinco millones de euros, esto tomando como referencia el portal Transfermarkt. Recordemos que Racing de Santander adquirió al volante por una cifra alrededor de los 3,5 millones de euros, esto cuando él pertenecía al Bayer Leverkusen.

Ahora bien, el elenco español pretende que el Inter o cualquier equipo que quiera a Puerta pague más o menos 20 millones de euros, casi cuatro veces su precio base.

🚨 🇨🇴 El Inter de Milán está interesado en Gustado Puerta, según informan desde Colombia. El centrocampista del Racing de Santander tiene contrato hasta 2029.



Los detalles: https://t.co/C1MhwBG1qA#Racing #Mercato #LaLigaHypermotion pic.twitter.com/pkQzGtDZr7 — Transfermarkt.es (@TMes_news) April 27, 2026

Por ahora queda esperar si el club italiano estaría dispuesto a pagar eso por Gustavo Puerta, quien además del buen presente con Racing, ha tenido ya varios llamados a la Selección Colombia, algo que no es un dato menor porque eso lo valoriza más en el mercado.

Le puede interesar