Hansi Flick le habría dado el “sí” a la renovación con Barcelona, pero con una condición

Barcelona y Hansi Flick habrían llegado a un acuerdo, sin embargo todavía falta una reunión con su agente, Pini Zahavi, para plasmar la firma

Hansi Flick renovaría con Barcelona | Reuters

Las negociaciones para la renovación contractual entre el FC Barcelona y Hansi Flick habrían llegado a buen puerto tras varios meses de incertidumbre. El técnico alemán habría dado el “sí” para extender su vínculo con la institución azulgrana este 1 de mayo; sin embargo, la firma se pospondría al menos tras una reunión del club con su agente, Pini Zahavi, para definir los últimos detalles y, de paso, abordar el futuro de Robert Lewandowski.

De acuerdo con un reporte de Mundo Deportivo, Hansi Flick habría aceptado ampliar su contrato hasta junio de 2027, con la opción de un año adicional si ambas partes acuerdan extenderlo.

La renovación incluiría una condición por parte del entrenador alemán. Aparentemente, el Barcelona, encabezado por su presidente Joan Laporta, le habría ofrecido un contrato hasta junio de 2029; no obstante, el técnico, de 61 años, habría preferido un periodo más corto para sentirse más cómodo en el banquillo.

La intención es que Hansi Flick firme su nuevo contrato tras la inminente consagración del Barcelona en LaLiga, un escenario que luce probable dado que el conjunto blaugrana mantiene una ventaja de 11 puntos sobre el Real Madrid. De concretarse, el estratega teutón alcanzaría cinco títulos en sus primeras dos temporadas al frente del equipo.

Si la nueva relación laboral concluye tras el año opcional, el técnico alemán se despediría del club a los 64 años y, posiblemente, del fútbol, tras sus declaraciones públicas de la semana pasada, en las que aseguró que el FC Barcelona sería su último equipo antes del retiro.

Por su parte, Pini Zahavi aprovecharía la reunión para tratar el futuro de Robert Lewandowski, quien finaliza contrato en verano. Su situación no está del todo definida, especialmente ante los rumores sobre el interés del club en fichar a un delantero centro durante el próximo mercado, con nombres como Julián Álvarez sobre la mesa.

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