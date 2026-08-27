Cáceres reconoce ofertas para salir del América: “Son una realidad”

A la par del defensa uruguayo, Cota, Veiga y Sánchez hablaron del pase de Las Águilas a semifinales de la Leagues Cup

Sebastián Cáceres reconoció que existen ofertas para salir del América, aunque aseguró que su prioridad en este momento es el cierre de la Leagues Cup 2026 y mantenerse enfocado con sus compañeros. El defensor uruguayo habló después del triunfo de las Águilas ante Columbus Crew, resultado que colocó al equipo en las semifinales del torneo, y dejó abierta la posibilidad de un cambio de club antes del cierre del mercado.

“Si se llega a dar, se va a dar y si no, bueno, como te digo, estoy con la mente en esto. Acabo de jugar el partido de cuartos de final, iba a estar pensando en ese partido porque sería una falta de respeto para mis compañeros y para las instituciones tener la cabeza en otro lado”, comentó.

El futbolista agregó que la posibilidad de abandonar Coapa es una realidad, pero dejó claro que continuará comprometido con el proyecto mientras permanezca en el plantel dirigido por Guillermo Almada. “Sí, sí es una realidad, pero si se da, se da y si no estamos acá concentrados también”, afirmó.

Por otro lado, Rodolfo Cota también habló sobre el siguiente compromiso del América y aseguró que el equipo ya tiene la mira puesta en la Liga MX, donde enfrentará a Puebla antes de disputar las semifinales de la Leagues Cup ante Monterrey. El guardameta destacó el nivel del conjunto regiomontano y anticipó un partido exigente.

“Ya pensando en el partido que tenemos allá en México, en nuestra casa, que es contra Puebla. Después en la semana veremos. Obviamente conocemos a Monterrey, sabemos que es un gran equipo, que tiene grandes jugadores, que están bien dirigidos y no esperamos menos que sea un gran partido como el que hoy se vivió”, señaló.

Raphael Veiga también habló sobre su objetivo dentro del club. El brasileño aseguró que busca dejar una huella en Coapa y conseguir títulos con sus nuevos compañeros, aunque reconoció que todavía es pronto para saber qué ocurrirá en el futuro.

“Siempre cuando yo estoy en un equipo quiero hacer historia. Sé que llegué hace poco tiempo, pero quiero hacer mi historia aquí juntamente con todos mis compañeros. Quiero conquistar títulos”, expresó el mediocampista.

Finalmente, Erick ‘Chiquito’ Sánchez resaltó la exigencia que representa jugar para América y aseguró que el objetivo del equipo siempre será pelear por campeonatos. El mediocampista afirmó que el plantel debe cambiar rápidamente el enfoque hacia la Liga MX y después preparar el duelo ante Monterrey en la Leagues Cup.

“El torneo que se juega en América, si no quedas campeón es fracaso. Entonces creo que es importante para nosotros estar aquí. Ahora cambiamos un poquito el chip de que tenemos que regresar a jugar Liga y la siguiente semana estaremos pensando en Monterrey”, declaró.

Con el boleto a semifinales de la Leagues Cup asegurado, América mantiene dos frentes abiertos y ahora deberá administrar su calendario entre el torneo internacional y el Apertura 2026. Mientras tanto, el futuro de Sebastián Cáceres queda pendiente de lo que ocurra en los últimos días del mercado de fichajes.

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