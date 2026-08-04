El Real Madrid mueve su última ficha por Vinicius: oferta definitiva y reunión urgente para asegurar su futuro

El Real Madrid todavía tendría interés de renovar a Vinicius, en medio del supuesto acecho del Arsenal de la Premier League por llevarse al brasileño

El Real Madrid pisa el acelerador por Vinicius Jr | Reuters

El Real Madrid y Vinicius Jr. tendrían una reunión urgente este miércoles 5 de agosto para abordar el futuro del delantero brasileño y una posible renovación de contrato. El conjunto merengue llegaría al encuentro con una oferta salarial de 22 millones de euros por temporada, aunque la propuesta todavía estaría lejos de los 30 millones de euros que exigiría el futbolista para plasmar su firma en una nueva extensión con el club.

De acuerdo con ESPN, la institución merengue ya habría comunicado al atacante de 26 años su intención de ofrecerle 22 millones de euros anuales para renovar su vínculo, una mejora considerable respecto a los 17.5 millones de euros que actualmente percibe el brasileño. Sin embargo, el entorno del jugador consideraría que la propuesta aún se encuentra distante de las pretensiones económicas del extremo.

El reporte señala que el Real Madrid no tendría contemplado aumentar su oferta y que los 22 millones de euros representarían la última propuesta del club, en un escenario marcado por el supuesto interés del Arsenal, que buscaría acelerar las gestiones para convencer al futbolista de abandonar el Santiago Bernabéu y convertirse en una de sus grandes figuras.

Dentro de la entidad madridista existirían voces que valorarían una posible venta del brasileño antes de permitir que pueda marcharse como agente libre el próximo verano. En caso de no alcanzar un acuerdo para renovar, Vinicius Jr. tendría la posibilidad de firmar un precontrato con otro club durante el próximo mercado de fichajes de invierno.

El Arsenal sería el equipo más interesado en hacerse con los servicios de Vinicius Jr. y, aunque desde el entorno del futbolista aseguran que no existen contactos con el conjunto Gunner, algunos medios especializados apuntan que el brasileño incluso habría mantenido conversaciones con Andrea Berta, director deportivo del club londinense, y con el entrenador Mikel Arteta.

El interés de los Gunners sería tal que el club habría frenado otras negociaciones por alternativas para reforzar la banda izquierda, a la espera de conocer si Vinicius Jr. finalmente se convierte en uno de los nuevos referentes del proyecto encabezado por Arteta.

Según información de Diario AS, Mikel Arteta habría liderado la ofensiva para convencer al brasileño, al transmitirle su deseo de convertirlo en una de las piezas fundamentales del equipo. Incluso, el técnico le habría prometido un Arsenal construido alrededor de su figura, una situación que contrastaría con el panorama en el Real Madrid, donde todavía no estaría definido cuál sería su papel tras la llegada de José Mourinho al banquillo merengue.

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