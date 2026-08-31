Chaco Gimenez destapa la negociación de Santi con Porto y la clave que lo llevaría a Portugal

El padre de Santiago Gimenez reveló que Porto llevaba 20 días negociando y explicó los factores que definieron la decisión final

La posibilidad de jugar Champions terminó inclinando la operación | Imago7

Christian ‘Chaco’ Gimenez detalló el proceso que llevó a Santiago Gimenez a encaminar su salida del AC Milan para incorporarse al FC Porto, una negociación que se extendió durante varias semanas y que terminó acelerándose conforme se acercó el cierre del mercado. El delantero mexicano ya llegó a Portugal y deberá completar los exámenes médicos antes de firmar su contrato con los Dragones.

El padre del atacante dio los detalles en FOX y afrimó que Porto fue uno de los primeros clubes que comenzó a trabajar en la operación y las conversaciones habían iniciado alrededor de 20 días antes de alcanzar el acuerdo. El escenario cambió cuando desde Milan se planteó la posibilidad de que Santiago permaneciera fuera de actividad durante varios meses si no encontraba una salida.

“Esta negociación se alargó bastante y la realidad es que, por suerte, se pudo dar en buenos términos, pero todavía falta la revisación médica, que la van a hacer mañana. Él ya llegó a Portugal hoy a la tarde-noche. Mañana le hacen la revisión médica y después firma el contrato y el martes está entrenando con el equipo”, explicó Christian Gimenez sobre los pasos que todavía debe completar el delantero.

El momento de mayor presión apareció cuando el entorno del futbolista entendió que permanecer en Milan podía dejarlo sin minutos durante aproximadamente seis meses. Rúben Amorim ya había señalado públicamente que algunos futbolistas no formarían parte del grupo principal y distintos reportes colocaron a Giménez entre los jugadores que debían encontrar una salida antes del cierre del mercado.

“Fue más larga porque en un principio sí se llegó hasta el final. Nosotros ya veníamos hablando hace 20 días con Porto, que fue uno de los primeros que se acercó. Después hubo decisiones de Milan hacia Santi de que si no conseguía algo podía quedar seis meses sin jugar y eso desesperaba mucho más. Entonces, a medida que se iba cortando el tiempo del mercado, se complicaba”, señaló.

El Chaco también explicó que la elección de un nuevo destino no pasó únicamente por el nombre del club. El entorno de Santiago analizó al entrenador, el sistema ofensivo, las variantes que podía ofrecerle el equipo y la posibilidad de disputar la Champions League, factores que terminaron colocando al Porto como una alternativa que encajaba con lo que buscaban para la siguiente etapa de su carrera.

“Santi es un chico muy pensante y nosotros, con la experiencia que puedo llegar a tener yo, no a nivel europeo, pero sí futbolístico, vemos no solamente los nombres de los equipos, sino el entrenador, cómo juega, qué variantes tiene ofensivas, qué puede generar, si juega Champions o no juega Champions League. Hay un montón de factores que inciden en una decisión cuando te vas a otro equipo y la realidad es que lo fuimos llevando”, explicó.

Milan, sin embargo, había representado algo distinto desde el inicio. Christian Gimenez reconoció que el vínculo personal de Santiago con el club italiano terminó pesando más que cualquier análisis deportivo cuando apareció la oportunidad de llegar a San Siro, debido a que el delantero era seguidor del conjunto rossonero desde niño.

“Pensamos que el Milan iba a ser una gran oportunidad porque, aparte, Santi desde chico es del Milan y cuando llegó se olvidó de los demás equipos, de los análisis, de todo esto que te estoy diciendo y nos fuimos a Milan. Pero la realidad es que para mí es un buen paso porque es un equipo que va a competir en la liga local, va a jugar Champions y tiene un equipo muy bueno”, concluyó.

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