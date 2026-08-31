Partidos de hoy 31 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este lunes

El conjunto de Hansi Flick busca seguir invicto en LaLiga e igualar al Real Madrid en la cima de la clasificación general

La agenda de partidos de este lunes 31 de agosto | Claro Sports

El último día de agosto tendrá fútbol desde Europa hasta Sudamérica y varios clubes con seguimiento internacional saldrán a la cancha este lunes 31. Arsenal, Barcelona, Roma, Benfica, San Lorenzo, Besiktas y Panathinaikos aparecen entre los protagonistas de una jornada que permitirá pasar de la Premier League y LaLiga al fútbol de Portugal, Italia, Argentina, Brasil, Colombia, Turquía y Grecia.

En Inglaterra, uno de los partidos que concentrará las miradas será la visita del Arsenal al Aston Villa en Villa Park. El equipo dirigido por Mikel Arteta tendrá una nueva prueba en el inicio de la Premier League 2026-27 frente al conjunto de Unai Emery, en el encuentro encargado de cerrar la actividad del campeonato inglés durante el lunes.

LaLiga también tendrá presencia con el Barcelona ante Rayo Vallecano. El conjunto de Hansi Flick llega después de ganar sus primeros dos compromisos del campeonato y buscará mantener su paso frente al cuadro madrileño. El programa español también contempla el enfrentamiento entre Osasuna y Getafe, además de actividad en la segunda categoría con Burgos y Real Sociedad II, así como Celta de Vigo II frente a Castellón.

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Italia ofrecerá dos encuentros de Serie A. Roma visitará al Lecce en el estadio Via del Mare dentro de la segunda jornada del campeonato, mientras que Atalanta recibirá a Bolonia. Ambos encuentros forman parte de una fecha que continuará definiendo el arranque de la temporada 2026-27 del fútbol italiano.

Portugal tendrá uno de los partidos de interés para el público mexicano. Benfica enfrentará al Estoril en el Estádio da Luz por la cuarta jornada de la Primeira Liga, compromiso que podrá seguirse a través de Claro Sports en México. La actividad portuguesa también incluye el duelo entre Sporting Braga y Vitória Guimarães. El club lisboeta confirmó oficialmente que su partido contra Estoril se disputará este lunes 31 de agosto.

En Argentina, San Lorenzo visitará a Instituto en Córdoba por la séptima fecha, mientras que Estudiantes enfrentará a Newell’s Old Boys. Defensa y Justicia tendrá como rival a Platense y Tigre se medirá con Barracas Central.

La cartelera se completa con encuentros en otros puntos del mundo: Panathinaikos visitará al Levadiakos en Grecia, Trabzonspor jugará contra Amed SK y Besiktas enfrentará al Corum Belediyespor en Turquía. En Sudamérica también habrá actividad con Remo ante Coritiba en Brasil, Deportivo Pasto contra Deportivo Pereira y Deportes Tolima frente a Cúcuta Deportivo en Colombia, además de Racing contra Albion en Uruguay. Así, el lunes 31 de agosto ofrecerá fútbol durante buena parte del día para cerrar el mes con actividad en distintas ligas.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 31 de agosto

No pierdas un solo detalle de los partidos internacionales de este lunes 31 de agosto. Aquí la agenda completa:

Premier League Aston Villa vs Arsenal | 13:00 horas | FOX México

LaLiga Osasuna vs Getafe | 11:30 horas | Sky Sports Barcelona vs Rayo Vallecano | 13:30 horas | Sky Sports

Serie A Lecce vs Roma | Disney+ Premium México Atalanta vs Bolonia | 12:45 horas | Disney+ Premium México

Primeira Liga Benfica vs Estoril | 13:15 horas | Claro Sports Sporting Braga vs Vitória Gimaraes | 13:15 horas

Grecia Levadiakos vs Panathinaikos | 10:30 horas*

Liga Profesional Defensa y Justicia vs Platense | 16:00 horas* Estudiantes vs Newells’s Old Boys | 16:00 horas* Instituto vs San Lorenzo | 18:15 horas* Tigre vs Barracas Central | 18:15 horas*

Brasileirao Remo vs Coritiba | 17:00 horas*

Primera A Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira | 17:00 horas* Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo | 19:05 horas*

Primera División Racing vs Albion | 12:30 horas | Disney+ Premium México

Super Lig Amed SK vs Trabzonspor | 12:30 horas | Disney+ Premium México Besiktas vs Corum Belediyespor | 12:30 horas*

LaLiga SmartBank Burgos vs Real Sociedad II | 11:00 horas | Sky Sports Celta de Vigo II vs CD Castellon | 13:30 horas | Sky Sports



*Sin transmisión en México

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