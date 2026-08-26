Necaxa vs Cruz Azul en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 6

La Máquina busca dejar atrás una racha de tres derrotas consecutivas. Mira la previa del juego y conoce qué canal transmite el juego

Necaxa vs Cruz Azul, dónde ver en vivo el partido de la Liga MX | Claro Sports

Necaxa y Cruz Azul abren el telón de la jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este viernes 28 de agosto a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), los Rayos reciben a la Máquina en uno de los juegos inaugurales del campeonato mexicano, en partido a celebrarse en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Frente a frente el undécimo y el duodécimo lugar de la tabla general. El juego se podrá seguir en vivo a través de la señal de FOX One.

El equipo hidrocálido llegará a la cita en el lugar 11 de la clasificación con siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas, con siete goles a favor y ocho en contra. El Necaxa tiene balance positivo en casa, con dos victorias y un descalabro, cinco goles anotados y cuatro recibidos. En su más reciente juego sacó una igualdad de visitante frente a Pumas.

Del otro lado los capitalinos llegan en el puesto 12 con seis unidades, después de dos triunfos y tres caídas. Los dirigidos por Joel Huiqui tienen ocho goles a favor por 10 en contra y ligan tres descalabros consecutivos. Después de ganarle al San Luis y al Puebla en las dos primeras fechas, cayeron ante Atlante, Tijuana y Atlas.

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“Nos corresponde aprender de lo que hicimos y mejorar para los siguientes partidos. El equipo está consciente de que debe competir mucho mejor”, declaró Huiqui después de perder ante el Atlas en el Estadio Azteca.

El camino se construye día a día. Afrontando como equipo todos los retos.



Seguimos unidos.#AzulDePorVida pic.twitter.com/UxLmW1HSFm — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 24, 2026

Fecha, horario y dónde ver el Necaxa vs Cruz Azul del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Necaxa y Cruz Azul abrirá las acciones de la jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El balón rodará este viernes 28 de agosto en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión estará a cargo de FOX One.

Alineaciones probables del Necaxa vs Cruz Azul para la jornada 6 de la Liga MX 2026

Tanto Necaxa como Cruz Azul utilizarían un once inicial muy similar al presentado en la quinta fecha. Los Rayos partirían con idéntico once con relación al empate de visita frente a los Pumas, mientras que la Máquina podría realizar algunos ajustes tras su derrota en casa ante el Atlas. Jugadores como Carlos Rodolfo Rotondi y Gonzalo Piovi continúan su respectiva recuperación, a la espera de novedades para ver su disponibilidad rumbo al juego en Aguascalientes. Quien no estará por la visita es Erik Lira, quien continúa cerrando los detalles de su fichaje por el Monaco.

Necaxa.- Luis Jiménez, Alexis Peña, Kaiky Naves, Agustín Oliveros, Carlos Vargas, Ricardo Monreal, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Matías Espíndola, Owen González y Julián Carranza.

Luis Jiménez, Alexis Peña, Kaiky Naves, Agustín Oliveros, Carlos Vargas, Ricardo Monreal, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Matías Espíndola, Owen González y Julián Carranza. Cruz Azul.- Kevin Mier, Willer Ditta, Orozco Chiquete, Omar Campos, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela, Andrés Montaño, Christian Ebere y Nicolás Ibáñez.

Antecedentes y últimos resultados del Necaxa vs Cruz Azul en la Liga MX

Cruz Azul llega con los últimos antecedentes a su favor. El conjunto cementero registra cuatro partidos consecutivos sin caer frente al Necaxa, con tres triunfos y un empate en este lapso. La última victoria capitalina fue por marcador de 4-1, en la jornada 17 del torneo Clausura 2026. Aquel encuentro representó el debut de Joel Huiqui como técnico (entonces interino) de la Máquina y puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar del club celeste.

Para encontrar la última victoria de los Rayos nos tenemos que remontar al 16 de marzo de 2024, cuando se impusieron en casa de Cruz Azul por 1-2 en la jornada 12 del Clausura 2024. En Aguascalientes, el triunfo más reciente de los locales ocurrió en enero de 2023 por 1-0 en la fecha 3 del Clausura.

Cruz Azul 4-1 Necaxa | Jornada 17 | Clausura 2026

Necaxa 1-1 Cruz Azul | Jornada 14 | Apertura 2025

Necaxa 1-3 Cruz Azul | Jornada 4 | Clausura 2025

Cruz Azul 3-0 Necaxa | Jornada 11 | Apertura 2024

Cruz Azul 1-2 Necaxa | Jornada 12 | Clausura 2024

Necaxa 1-3 Cruz Azul | Jornada 11 | Apertura 2023

Necaxa 1-0 Cruz Azul | Jornada 3 | Clausura 2023

Cruz Azul 1-0 Necaxa | Jornada 6 | Apertura 2022

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 6?

Los pronósticos y momios colocan a Cruz Azul como favorito ante Necaxa en la jornada 6 del torneo. En Caliente MX la victoria celeste tiene un momio de -103, es decir que ganarías 98 pesos por cada 100 apostados. Del otro lado el triunfo hidrocálido presenta un +255 y el empate +270. Si nos vamos a resultados exactos, el que menos paga (considerado ‘más probable’) es el 1-1 con un momio de +525, seguido por el 1-2 a favor de la visita con +600 y el 0-1 también para los capitalinos con +650.

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