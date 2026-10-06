Dani Carvajal, a un paso del Getafe de Bordalás

El lateral español ya habría superado las pruebas médicas y tendría un acuerdo verbal, pero su inscripción todavía depende de LaLiga

La leyenda merengue volvería a LaLiga | AFP/Oscar del Pozo

Dani Carvajal podría continuar su carrera en LaLiga apenas unos meses después de terminar su etapa con el Real Madrid. El lateral español negocia su incorporación al Getafe de José Bordalás como agente libre, que permitiría al futbolista de 34 años mantenerse en la capital española y regresar a las competiciones europeas durante la temporada 2026-27.

De acuerdo con información de ABC, las conversaciones entre el excapitán madridista y el conjunto azulón avanzan por buen camino. El medio español señaló que el jugador ya superó el reconocimiento médico y que uno de los puntos pendientes es alcanzar un acuerdo económico compatible con el límite salarial del equipo.

Fabrizio Romano actualizó las negociaciones y aseguró que existe un acuerdo verbal entre ambas partes. El periodista indicó que el zaguero ya dio el visto bueno a la operación y que el Getafe estaría preparado para anunciar su incorporación, aunque todavía debe recibir la aprobación de LaLiga en materia de control financiero.

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Ángel Torres, presidente del Getafe, reconoció los movimientos para incorporar a un futbolista de banda solicitado por Bordalás y confirmó que las pruebas médicas ya se realizaron. Sin embargo, la eventual inscripción tendría que superar el proceso correspondiente y ajustarse al margen salarial disponible ,

El movimiento reforzaría a un Getafe que ocupa actualmente la undécima posición de LaLiga con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates después de siete jornadas. El conjunto dirigido por Bordalás también prepara su regreso a las competiciones europeas esta temporada, con participación en la UEFA Conference League.

Su estreno continental está programado para el jueves 15 de octubre frente al Universitatea Craiova. La posible llegada de Carvajal añadiría experiencia internacional a una plantilla que afrontará un calendario con actividad doméstica y continental.

Carvajal podría iniciar una nueva etapa después de 13 años con el Real Madrid

Carvajal quedó como agente libre durante el verano después de cerrar una trayectoria de 13 temporadas con el primer equipo del Real Madrid. Formado en la cantera blanca, salió al Bayer Leverkusen para la campaña 2012-13 y regresó al Santiago Bernabéu un año después para adueñarse del lateral derecho durante una de las etapas más exitosas de la historia del club.

El defensor disputó 451 partidos oficiales con el conjunto merengue y marcó 14 goles. Su palmarés incluye seis Champions League, cuatro Ligas, cinco Supercopas de Europa, cinco Mundiales de Clubes, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y una Copa Intercontinental, además de convertirse en uno de los capitanes y referentes del vestidor antes de su salida en 2026.

Su trayectoria también estuvo ligada a la generación reciente de la selección española. Carvajal formó parte del equipo campeón de la UEFA Nations League y posteriormente de la Eurocopa de 2024, torneo en el que La Roja recuperó el título continental.

Ahora, a los 34 años, el lateral estaría cerca de comenzar una nueva aventura sin abandonar Madrid. El Getafe le ofrecería la posibilidad de mantenerse en una de las principales ligas europeas y competir nuevamente a nivel continental, pero la operación todavía queda sujeta al cierre de las condiciones económicas y a la autorización definitiva de LaLiga.